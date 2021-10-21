手工具業夠霸氣，即日起國外訂單一張也不接！

近兩年來，台灣製造業搭上「雲霄飛車」，訂單起伏劇烈，幾乎每位廠商都說，這輩子第一次遇到這種事，從去年底以來，單子多到溢出來，要等8至10個月才能交貨。豈知，過去求之不得的業績，現在卻變成夢魘，近日已有手工具重量級大廠開出第一槍，發文通知國外客戶：即日起至明年3月前都不接單了。

2020年初，突然爆發的新冠疫情，頓時打亂全球產業供應鏈。這段時間以來，儘管缺料、缺櫃、物料上漲、塞港等問題浮現，台廠仍透過各種方式因應，尤其是位於各鄉鎮市區的工廠，24小時的機器聲轟隆隆響不停，生產線持續加班趕貨，成為世界最堅強可靠的供應商。

但，就在雙十連假過後的10月14日，業者察覺情況不妙了。

當天，中國大陸公布最新的9月生產者物價指數（PPI）年增率達到10.7％，創下有紀錄以來的歷史新高，比8月增加了1.2個百分點。

其實，大陸從今年5月以來，PPI年增率幾乎都處在9％的高水位，延續時間之久實屬罕見。上次PPI漲幅突破10％，已是2008年8月的事情，當時是10.1％，今年9月飆到10.7％。

不僅中國大陸，美國的消費者物價指數年增率也從2020年5月的0.22％，暴增至2021年9月的5.4％。

手工具業者看到這兩項指標，不免心驚膽戰。私下預測「原料、零組件恐繼續漲不停了」，台灣手工具公會理事長黃信德說，鋼材、包材什麼都漲，沒有一樣不漲的，連塑膠都貴了30％。

雪上加霜的是，協力廠已無力接單。手工具屬於小產業，每項工具至少都要12至37道的製程，鮮少一條龍「百分百」自製的大廠，都要靠加工廠幫忙，黃信德說，「有業者加價20％請協力廠幫忙，但這些小廠量能原本就有限，不可能全部吃下訂單，加價反而排擠到別家的產量」。

總之，從上游的中鋼，到手工具業者、加工廠，每一家都訂單滿檔，卻苦不堪言。

要冒虧損風險接單，還是要得罪客戶不接單？

這陣子，手工具業者也頻頻拋出「到底是真需求，還是假需求？」的探討議題。原因是，台灣手工具今年1至8月出口值，較去年成長31.56％，也比疫情前的2019年增長30.6％；中國大陸今年1至8月大幅成長62％，中國大陸跟台灣是全球前三大手工具出口國，按照過往的經驗值，今年的增長幅度「不太正常」。

黃信德說，預估今年全球產量將是過去兩年的總和。手工具並非消耗品，為半永久材，這麼多的訂單到底要賣給誰？賣去哪裡？「品牌商、貿易商重複下單可能性很高」。

令人驚訝的是，訂單仍不斷湧入，但台廠已有危機意識，不敢貿然答應。日前，中部有一家重量級大廠率先拒絕做生意，貼出公告並通知廠商：自即日起至明年3月前不再接單子，以防愈接愈多愈賠錢，而陷入惡性循環。

經手工具公會諮詢會員後發現，約有10家廠商已決定，從即日起至明年3、4月都不再接單。

一位在手工具業40年的總經理說，訂單多到這種程度，真的是史上第一次遇到，「到底要冒虧損風險，硬接下這些單子；還是要得罪客戶，不接單，實在很兩難」。

但，仍有業者選擇服務到底。銳泰精密二代接班人、高級專員游文元說，歐美的電商客戶需求真的非常強烈，儘管交期延至明年4月，我們還跟客戶明說如果原物料漲幅達到多少，一定要調漲價格，客戶仍然願意接受而下單。「當然，銳泰也很擔心如果堅持不接訂單，以後客戶可能會跑走，所以能服務的，一定服務到底」。

其實，根本沒人會料到，一株新冠病毒徹底攪亂供應鏈的生態，再加上通膨已開始席捲全球，在看不到「原物料上漲」盡頭的此時，台廠竟然敢跟客戶說「No」，也代表台灣產業有足夠的底氣，證明「MIT」品質經得起考驗。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.10.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）