只推新車不賣車？ 原來鴻海電動車靠「這點」獲利！

鴻海本週科技日公布了平價休旅車、豪華轎車、電動巴士，三款新車的性能規格，甚至透露預計上市時程、售價等資訊。但一般消費者，將無法購買到的這幾款車。鴻海到底賺什麼？原來創辦人郭台銘背後的盤算，關鍵在這。

隨著郭台銘駕著鴻海電動車，駛入大眾眼前，是不是代表著新時代來臨？恐怕還很難說。

鴻海MIH聯盟本週（10／18）聲勢浩大的發表三款電動車，包括MODEL C、MODEL E、MODEL T，精確來說是由鴻海、裕隆的合資子公司「鴻華先進」打造，鴻華先進（下稱鴻華）公司定位是汽車技術服務，涵蓋造型、工程、試作及驗證測試，並非品牌車廠。

鴻華副董事長左自生指出，這三台車算是「參考原型車，也就是已經開發完成的階段」，客戶可以採用這幾台車的平台，來快速採用並進軍電動車市場。

也就是說，消費者頂多只能買到「有鴻海血緣的車」，車廠可利用鴻華架構自行修改細節，貼牌再賣給消費者。

不直接賣消費者，鴻海引進新模式

那這樣的話，鴻海的獲利模式是甚麼？

首先要先釐清鴻海、鴻華，以及MIH聯盟的關係。

汽車供應鏈向來封閉，鴻海認為因為資訊不透明，所以有著費用高、開發慢問題，因此鴻海進軍電動車則希望以消費性電子的「共用公版」思惟，挑戰現有秩序。

所謂共用公版，是指如同電腦、手機製造模式，大部分的軟硬體環節，使用相同規格，讓開發費用低、速度快，並可大量生產。此外，生態系（如手機的Android）中的成員，也能靠公版自行開發多樣化型號。

而鴻海造車大計之中，最關鍵的生態系角色，就由MIH聯盟擔綱。

MIH最初由鴻海籌備，今年7月正式獨立，鴻海也承諾往後MIH將保持開放、中立、獨立。

而鴻華也是MIH聯盟一員，是由鴻海出資，裕隆以子公司華創車電資產作價，合資組成的電動車技術服務公司。

鴻華這次發布的三款車，都依MIH聯盟架構打造，也希望循MIH願景，開放各車廠採購其架構，包含軟體、零組件及三電系統等。

至於鴻海，則有車用零組件、整車組裝兩項業務，並期待跟著鴻華系統向全球拓展來共同成長。

車用零組件部分，鴻海過去就有提供車用玻璃、塑膠、機構件等，近期則國巨合資進軍IC、與日本電產合資研發與製造馬達電機系統，也與碩禾、中碳、榮炭等公司合攻電池材料。

董事長劉揚偉今年第二季法說會，重申2025年毛利率10％目標，他補充，零件毛利率大概20到30％、組件10%，組裝則是3％，因此視零組件為提升毛利重要手段。

儘管組裝毛利較低，但因應汽車體積、重量大而形成的在地生產模式，鴻海也不放過組裝，及背後的垂直整合商機。

鴻海泰國、中國、美國產能，分別與泰國國家石油、吉利汽車、Lordstown合作，至於歐洲據點，劉揚偉科技日時說，「快要確定了」。

全新造車思惟 鴻海親手證明可行

去年科技日，劉揚偉、裕隆董事長嚴陳莉蓮，只能跟底盤合照，一年後的現在，已經有三款車推出。

一般來說，新車開發到驗證需費時三到五年才能上市，但這次鴻海、裕隆、鴻華合力，僅一年就造出三款車，其中電動巴士進程更快，預計明年就上路。就連嚴陳莉蓮都驚訝於的「鴻海速度」，驗證了MIH「開發快」的預言。

此外，本次科技日也秀出平價的Model C，如何靠置換部分系統，就變身高級轎車Model E的影片，則像是為MIH靈活的公版系統背書。

可以說，鴻海已在一年時間內，證明自己提出的MIH願景是能實現的。

直面傳統車廠競爭 仍有不小挑戰

不過，鴻海面臨的挑戰也不小，最大的挑戰就是否能有支撐起出貨量的客戶，劉揚偉強調，「希望更多造車業者使用（鴻華的系統），使用多就量大，量大就有辦法支撐競爭力」。

不過就目前來看，鴻海尚未取得能大量應用鴻華架構的客戶。

目前合作車廠中，儘管有與吉利（旗下有Volvo、吉利等）、Stellentis（旗下有寶獅、雪鐵龍等）等汽車大廠合作，但目前問世的車款，僅有鴻華開發的這三款車，採用鴻華架構。

而劉揚偉在科技日也證實，合作車廠Fisker並未採用鴻華（MIH架構）的底盤系統，但表示已有一些電動車客戶「在確認中」。

此外，面對傳統車廠來勢洶洶，紛紛開發自有電動車平台，與MIH聯盟形成正面競爭態勢，甚至部分傳統車廠的台廠供應鏈也因客戶因素，對加入MIH聯盟有疑慮。

對此，劉揚偉表示，電動化是趨勢，但未來決勝點是智能化，所以所有傳統車廠都面臨半導體、軟體應用的挑戰，而鴻海最大挑戰則是不會造車，但已導入裕隆經驗來克服。

劉揚偉表示，儘管市場高度競爭的態勢還要持續二至三年，但「我要證明給大家，我們進軍造車，會比車廠進軍半導體還容易！」

至於競爭態勢怎麼發展？未來值得期待。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.10.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）