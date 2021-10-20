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進軍充電樁市場 中保科加入MIH聯盟 積極布局車聯網

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
中保科宣示加入MIH開放電動車聯盟，以整合科技服務商角色進軍市場。中保科提供
中保科宣示加入MIH開放電動車聯盟，以整合科技服務商角色進軍市場。中保科提供

2021年總服務客戶數已超過50萬，產值近150億元的中興保全科技集團，今天宣布正式加入MIH 開放電動車聯盟 (MIH Open EV Alliance) 成員之一，要以整合科技服務商的角色進軍車聯網市場，成為電動車系統開發供應平台一員。

MIH開放電動車聯盟主要是創建一個促進移動產業合作的開放式電動車生態系統，中保科技執行長李榮貴表示，有別於以軟、硬體、電子零組等設計及製造廠等提供商品與服務的形式區分，中保科加入MIH開放電動車聯盟，可以整合及服務電動車通路產業的角度，尋求與MIH聯盟伙伴共同為電動車發展，提供最後一哩的充電及電能管理的全通路整合服務。

中保科技副董事長林建涵指出，中保科事業版圖已經橫跨食衣住行育樂，總服務會員客戶已經突破50萬戶，2021年已朝60萬邁進，從科技保全橫跨到智慧城市，從智慧園區、智慧停車、電子產品、醫療設備、建築工程甚至餐飲通路等，可提供客戶智慧科技生活服務一條龍的解決方案。

分析中保科技轉投資的企業當中，也朝多元化佈局，像是跟星生能源集團合資成立的星生方案股份有限公司，就提供充電樁、綠能以及節能方案，隨著電動車成為主流趨勢交通工具後，都將帶動建置充電樁需求，星生方案公司即可結合集團資源提供相關服務、並且直接提供飯店、民宿、社區等廣大既有客戶最後一哩的充電及電能整合服務。

舉例來說，若是在集合住宅的住戶有購買電動車需求，須個別向管理委員會申請並經區分所有權人同意後，才可建置充電椿，涉及電路規劃、用電安全、契約容量及管理等實務問題，如果缺少統一的規劃、建置、維運、管理及服務，將是社區管委會和住戶的潛在痛點，隨著中保科加入鴻海電動車MIH聯盟，也可結合聯盟成員一起提供車聯網服務，提供整套規劃、還有電能維護管理服務的利基所在。

再以企業車隊為例，隨著企業碳中和的需求及趨勢，未來各企業車隊導入電動車時，除了充電椿的建置及服務外，同時會有創能、儲能、充電及車隊管理等整合需求，未來配合客戶導入電動車及充電椿等需求，期盼能和國產供應鏈夥伴共同努力，加速整體電動車產業發展。

電動車 中保 保全

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