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再生醫療法規停滯、研究經費斷炊 專家憂政府漠視

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣醫界聯盟基金會今（20）日舉行論壇，與會多位專家對台灣當前再生醫療發展感到憂心，直指再生醫療研究經費少、今年更出現斷炊情形，而再生醫療相關法規仍留在衛福部未送行政院。

台灣醫界聯盟基金會今日辦理「iPS細胞應用現況與趨勢」論壇，與會專家、台灣幹細胞學會創始理事長游正博指出，iPS細胞的養成需要具有特別技術的人員來執行，一旦支持的經費出現斷層，人才就會立刻流失。

游正博說明，我國政府投入於再生醫療的經費卻是逐年減少，從1億多台幣減少至八千多萬台幣，甚至是在今年中斷，相較於日本光是在2020年就投入的185億日圓（約新台幣55億）並已持續二、三十年，我國政府應更為提升對於再生醫療的重視。

國際細胞與基因治療協會（ISCT）前亞洲區主席何弘能也表示，日本在2013年即開始透過再生醫療三法，成為引領全球的再生醫療先驅。然而，台灣再生醫療法規仍停留在衛福部討論。

何弘能提醒，台灣雖然也跟進制定相關法規，但是進度緩慢，重要法案仍處在衛福部研議階段，成為阻礙我國再生醫療產業發展的絆腳石。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，若政府無法投入更多經費，則更應協助建立有利於我國再生醫療發展的法規環境，以利我國再生醫療產業可與國際接軌。

日本因山中伸彌教授於2012年獲得諾貝爾醫學獎，而傾力投資iPS細胞的研究與應用，我國亦有許多耕耘iPS細胞再生醫療應用的專家，然而在研究經費缺少、政府法規停滯的情況下，臺灣發展iPS細胞雖有潛力卻沒有助力。

林世嘉指出，政府就算無法提供像日本那麼大量的經費，也至少要制定法規，提供健全的法規環境協助發展。台灣可利用地理位置便利、優質人才之優勢與國際大廠合作，引進國外再生醫療技術在台落地，為我國產業界與學研界的互動注入活水，縮短學習曲線，加速台灣再生醫療邁向國際。

台灣幹細胞學會理事長沈家寧提出，iPS細胞即如同藥物發展的原料藥，雖然各國大廠皆在積極建立iPS細胞庫，但是規模仍不大。因此，如何效法樂迦再生科技，透過精密自動化再生醫療細胞製程來降低成本與提升生產效能，才是推動台灣成為iPS細胞上下游產業鏈的關鍵。

財團法人生物技術開發中心副執行長李財坤表示，要將再生醫療發展成國家產業，須要政府持續性地投入資源，並導入ICT技術，才能促進我國再生醫療產業的成長，並建議廠商可善用我國精密機械的優勢，以CDMO商業模式發展再生醫療產業，法人單位則可協助研發商進行療效驗證，透過活絡的產學合作，作為我國再生醫療產業發展的墊腳石。

經濟部工業局民生化工組組長李佳峯表示，工業局持續關注全球再生醫學發展的趨勢。為扶持新興生物技術的發展，已於2017年完成生技新藥產業發展條例的修法，將再生醫療等領域納入外，也在新的「生技醫藥產業發展條例」中，也持續將細胞治療、基因治療與精準醫療等項目納入適用範圍，享有研發、人才培育及法人股東的投資抵減等優惠，以鼓勵廠商投入。

日本 新台幣 衛福部

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