E-Mobility盛大開展 指標業者齊聚重塑汽車產業生態

由外貿協會主辦之「2035 E-Mobility Taiwan （台灣國際智慧移動展）」，於今（20）日在南港展覽2館及線上同步盛大開展。該展作為台灣電動車及自駕車產業向國際的發聲平台。參展廠商包括車王電加華德動能、東元電機，同時也看到跨界結盟的趨勢成型，除mTARC、MIH皆與聯盟成員一同展出合作成果。

「2035 E-Mobility Taiwan （台灣國際智慧移動展）」首屆舉辦就吸引國內產官學研等指標單位及企業展出，不但完整展現我國智慧移動產業研發及製造實力，更提供全球買主一站式的採購平台。

外貿協會董事長黃志芳以「Drive Smart. Drive Green.」為概念分享，強調智慧移動產業已進入發展的黃金年代，臺灣具備高素質人才、資通訊產業競爭優勢，以及彈性製造等實力，相信在全球電動車、自駕車發展浪潮中將佔有一席之地。展覽完整展現了國內廠商智慧移動業者的實力，正式向全球宣告臺灣已經做好與世界合作，共創更永續的智慧移動新時代。

黃志芳會中也再現一片銅箔，感念當時受長春集團總裁林書鴻的呼籲，因而辦理本屆展覽，今日邀請這位重要推手蒞臨開幕會場。林總裁表示，台灣在全球電動車產業扮演重要的角色，供應全球市場零件、馬達、電控等相關系統，臺灣業者應把握這三、五年最佳的產業發展機會，團結起來組成國家隊、互相合作，方為成功的道路。

美國在臺協會柯傑民副處長表示發展電動車產業是美國重要的產業政策之一，AIT將和台灣電動車供應鏈廠商持續交流，並在2022年舉辦電動車論壇，協助臺灣業者了解美國電動車市場商機，期許未來雙方能進一步合作，重塑電動車的供應鏈。

經濟部林全能次長表示透過mTARC聯盟，結合相關部會的資源，提供業者研發能量；同時明年將打造全新的智慧車輛測試場域，提供更貼近市場需求的測試環境，協助台灣業者從零組件走向智慧化、模組化。

行政院沈榮津副院長表示MIH平台整合國內外車輛高科技能量，在短時間內推出3款新車，代表高科技產業與傳統車廠的合作，也象徵台灣電動車產業進入新的紀元。行政院責成工研院等法人單位，盤點臺灣電動車產業10大系統，並藉由法人科專的能量補足業者技術缺口。同時，交通部電動大客車示範計畫，也協助成運汽車、華德動能在國內市場培養競爭力，期許政府與業者一起努力，將電動車打造為台灣產業成長的新動能。

全球汽車產業在電動車浪潮下，傳統供應鏈已發生變化，軟硬體整合及跨界合作成為產業致勝新關鍵，此次展覽亦可以觀察到業者跨界結盟的趨勢，除mTARC、MIH皆與聯盟成員一同展出合作成果外，臺灣唯二通過電動大客車示範計畫資格審查的車輛業者都參與本次展覽：成運汽車結合大同、研華、飛宏、微星以及精英電腦等廠商，共同展現電動巴士供應鏈合作成果；華德動能與合作夥伴東元電機，亦參與本次展覽，一同搶攻電動巴士商機。