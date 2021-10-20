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房市熱建商獵地轉強 台中烏日奪冠理由出爐

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
今年前三季上市櫃建商熱門購地區前十榜，由台中市烏日區建商奪冠，購地總面積達近9,000坪。圖／永慶房產集團提供
今年前三季上市櫃建商熱門購地區前十榜，由台中市烏日區建商奪冠，購地總面積達近9,000坪。圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團統計今年度前三季上市櫃建商於全台購地面積前十名之行政區，其中台中市烏日區、西屯區強勢搶下第一、二名，桃園市中壢市、台南市安南區其次，緊追在後的第五名為新竹縣竹北市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，建案之可開發地整合、取得往往費時不易，而建商對一區的利多利空消息又多較一般大眾敏感，從其購地狀況，可提前了解到哪些行政區的未來展望是值得期待的。

陳金萍分析，台灣都市地區發展成熟，可利用開發之大面積土地相對有限，因此不少建商會著眼於重劃區或蛋白區，在未來推案開價上，也有較多空間，而吸引大量就業人口的科學園區周邊，也是建商眼中的房市高潛力區。

今年前三季上市櫃建商熱門購地區前十榜由台中市搶下最多席次，其中台中烏日、西屯即包辦了第一、二名寶座，而北屯也登上第六名，建商購地前十名榜單中，台中市就搶佔三席。

台中市烏日區建商購地總面積達近9000坪奪冠、總金額約83億元，達麗建設、寶佳旗下的大華建設分別在今年四月標下烏日高鐵特區精華地，其中前者以96萬元／坪刷新區域行情新高。

陳金萍說明，比起台北買房大不易，台中的可開發地相對多，價格上民眾也更可負擔，居冠的烏日區以高鐵特區購地為主，其具三鐵共構優勢，加上原有的國道一號、國道三號以及行車10分鐘便可抵達七期的台74線，不論南來北往或日常通勤，都十分便捷。

建商 國道 高鐵

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