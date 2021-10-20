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A辦租金擋不住 新光信義金融大樓躍4000元俱樂部

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

根據實價資料顯示，台北市又有一棟A辦大樓出現每坪4000元的租金實價，信義計畫區內的新光信義金融大樓，今年8月中出現一筆16樓的實價租金，月租240萬元每坪租金達到4042元，成為信義計畫中第五棟實價租金四千元的A辦大樓。

另外還有一筆101大樓的38樓，今年8月租金每坪4150元，租金行情也呈現上揚趨勢，顯示台北市辦公室的超低空置率持續帶動租金走揚。

目前單坪4000元租金實價行情的辦公大樓，包括有台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與最新揭露的新光信義金融大樓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公大樓供不應求，頂級A辦大樓每坪租金四千元從租金天花板變成租金的地板，目前信義計畫區內興建中的辦公大樓，未來也都會是租金四千俱樂部的一員。

全球資產管理公司分析，台北市辦公室租金價格攀升，與市場供需失衡有密切關係，目前北市空置率下降至1.74%的超低空置，影響主因包括，老舊商辦投入危老市場供給減少、大型企業舊換新需求、新大樓多已預招租或自用、電商與軟體研發等企業有擴張需求等，都讓北市辦公室呈現供不應求，加上新大樓的租金比價效應，帶動整體的租金持續走揚。

租金 商辦 實價登錄

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