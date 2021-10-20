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高雄城中城大火之後：台灣的都市再生想像

客戶需求旺 陽明11月增開台灣直航中東加班船

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明（2609）考量台灣客戶貨運需求，積極發揮企業力量協助維持台灣出口競爭力，針對台灣出口艙位短缺的中東線，繼十月開設一航次加班船泊靠高雄後，於十一月份再次進行臨時性運力調整增開一航次，以紓緩近期國內產業出口艙位壓力，滿足客戶需求。

第4季原本就是近洋線的旺季，陽明表示，目前全球港口作業仍受新型冠狀病毒疫情影響，碼頭作業效率不佳，多數商港仍面臨擁塞問題，船期延誤狀況未見改善，另輔以各國海上運輸需求仍暢旺，導致出口艙位不足與各類產業供應鍵吃緊之窘境延續。

十一月中東線加班船詳細船名、服務航次、靠泊港序及預計抵達日期如下：

中東航線加班船，船名YM CREDIBILITY，服務航次CGX144W/CGX144E，靠泊港序及預計抵達日期，寧波(2021/11/06)–廈門(2021/11/9)–蛇口(2021/11/10)–高雄(2021/11/12)–馬尼拉(2021/11/14)–新加坡(2021/11/18)–傑伯阿里(2021/11/28)–高雄(2021/12/14)。

中東 加班 陽明

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