雲縣5倍券10%現金回饋兌換 2500萬3天換罄「下次請早」

雲林縣政府推五倍券加碼「10%現金回饋」，本月8日起在雲林消費500元以上，持發票最多能換500元現金，兌換至今第3天，縣府編列的2500萬預算額度只剩700多萬元，推算今天就會換罄。縣長張麗善表示，現金回饋獲民眾熱烈回響，縣府也正在研議新的加碼方案，預計下月推出。

各兌換站連日來都擠滿人潮，縣府廣場前的兌換站，今天依舊大排長龍，第一線工作人員透露「今天人潮確實比前2天還多」，9點開始發放號碼牌，1600張不到1小時就發完，虎尾等鄉鎮也在近午時陸續貼出「活動結束」公告。

縣府表示，10%現金回饋活動首日發出872萬多元，各地兌換人潮依然相當踴躍，昨日發出總金額近920萬元，遠超過第一天金額，目前餘額約709萬元，預計今天就會全數發送完畢。