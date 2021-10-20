雲縣5倍券10%現金回饋兌換 2500萬3天換罄「下次請早」
雲林縣政府推五倍券加碼「10%現金回饋」，本月8日起在雲林消費500元以上，持發票最多能換500元現金，兌換至今第3天，縣府編列的2500萬預算額度只剩700多萬元，推算今天就會換罄。縣長張麗善表示，現金回饋獲民眾熱烈回響，縣府也正在研議新的加碼方案，預計下月推出。
各兌換站連日來都擠滿人潮，縣府廣場前的兌換站，今天依舊大排長龍，第一線工作人員透露「今天人潮確實比前2天還多」，9點開始發放號碼牌，1600張不到1小時就發完，虎尾等鄉鎮也在近午時陸續貼出「活動結束」公告。
縣府表示，10%現金回饋活動首日發出872萬多元，各地兌換人潮依然相當踴躍，昨日發出總金額近920萬元，遠超過第一天金額，目前餘額約709萬元，預計今天就會全數發送完畢。
張麗善今天透露，這波現金回饋方案換完就截止，搭配五倍券，縣府還有推出到雲林消費可抽價值150萬電動汽車等大獎活動，另第2波加碼方案持續研議中，最快下月推行。
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