搶五倍券商機 麗寶樂園賽車主題旅店住宿買一送一
五倍券正夯，國旅券第二波也跟著開獎，不少消費者已開始計畫使用方式，麗寶樂園渡假區推出賽車主題旅店買一送一只要5,000元的超殺方案，五倍券、國旅券皆可適用，旅店旁就是麗寶國際賽車場，全家大小想要來場賽車體驗，則可搭配賽車同歡包，卡丁車、甩尾車、兒童駕訓班等五項體驗一次滿足，只要2,000元，相當適合攜家帶眷來場賽車假期。
麗寶樂園渡假區官網10月起推出五倍券專區，其中相當熱銷的賽車主題旅店買一送一方案，不論是同天兩間或是同間三天兩夜都只要5,000元(原價15,100元)，現買現省萬元，一泊一食還加贈賽車場價值400元的Coupon券。
若想要體驗多項賽車玩法，推薦首次登場的賽車同歡包，囊括了麗寶國際賽車場各類精選設施，包括國外進口SODI卡丁車、全台最大VR館吃到飽、適合青少年的飄移甩尾車體驗、小小朋友爭相報名參加的兒童安全教育駕訓班、碰碰車等體驗，多項內容全包只要2,000元(原價2,800元)買一套全家都可玩。沒有小朋友的消費者，則推薦1,500元的賽車競速包，讓你可以呼朋引伴享受競速快感。
想要吃美食、玩樂園、住飯店一次全包，親子出遊最適合入住麗寶雙人假期，包含一泊二食、樂園雙日門票兩張、渡假區饗樂券兩張，再加贈兩名兒童入住（含早餐），兩大兩小入住麗寶福容大飯店只要10,000元，若選擇平日入住再送渡假區禮券1,000元，房客可免費使用兒童遊戲室、戶外游泳池、健身房…等飯店設施，還能免費參加創意手作ＤＩＹ活動，每周六限定小小廚神烤餅乾活動，非常適合全家大小一起同樂，享受美好的渡假時光
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