搶五倍券商機 麗寶樂園賽車主題旅店住宿買一送一

五倍券正夯，國旅券第二波也跟著開獎，不少消費者已開始計畫使用方式，麗寶樂園渡假區推出賽車主題旅店買一送一只要5,000元的超殺方案，五倍券、國旅券皆可適用，旅店旁就是麗寶國際賽車場，全家大小想要來場賽車體驗，則可搭配賽車同歡包，卡丁車、甩尾車、兒童駕訓班等五項體驗一次滿足，只要2,000元，相當適合攜家帶眷來場賽車假期。

麗寶樂園渡假區官網10月起推出五倍券專區，其中相當熱銷的賽車主題旅店買一送一方案，不論是同天兩間或是同間三天兩夜都只要5,000元(原價15,100元)，現買現省萬元，一泊一食還加贈賽車場價值400元的Coupon券。

若想要體驗多項賽車玩法，推薦首次登場的賽車同歡包，囊括了麗寶國際賽車場各類精選設施，包括國外進口SODI卡丁車、全台最大VR館吃到飽、適合青少年的飄移甩尾車體驗、小小朋友爭相報名參加的兒童安全教育駕訓班、碰碰車等體驗，多項內容全包只要2,000元(原價2,800元)買一套全家都可玩。沒有小朋友的消費者，則推薦1,500元的賽車競速包，讓你可以呼朋引伴享受競速快感。