傳中國大陸出手整頓煤價 PVC、EG價格跳水

中國大陸國家發改委傳出擬出手整頓失控的煤炭價格，消息一出，原本逆勢受惠高炭價的PVC（聚氯乙烯）、EG（乙二醇）等石化原料，中國大陸內貿報價應聲跳水，今日盤中暴跌超過7%，造成台塑（1301）、南亞（1303）、華夏（1305）、東聯（1710）開盤股價偏弱。

根據外電報導，隨中國大陸煤炭價格不斷攀升，中國國家發改委正研究依法對煤炭價格實施干預措施，以控制威脅能源安全與經濟成長的煤價飆漲情形。中國國家發改委表示，目前正在研究干預煤價的措施，並對市場上散播虛假訊息、價格串通、哄抬價格等違法行為「零容忍」。

中國國家發改委在微信發出聲明，指出目前煤價上漲已完全背離供需基本面，當局將對煤價進行干預，以促進煤價回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。

今年以來煤炭價格大漲，超出發電廠的成本負荷，引發最近中國大陸擴大限電事件。其中中國大陸有高達八成的PVC產能是採電石化，另外有超過三成的EG產能是採取煤化工製程，煤價大漲直接衝擊相關製程的成本衝高。

其次電石法和煤化工比較不環保，污染程度高，與各國邁向碳中和的趨勢背道而馳，外界推測中國大陸近期的能耗雙控政策已釋出明顯訊號，未來電石法與煤化工產能將面臨被加速淘汰命運。此舉有利PVC及EG市場供需平衡，推升近期PVC和EG都飆漲創下新高。根據石化權威機構Platts報價，上周PVC報價大漲13.33%，衝上每噸1,700美元；本周EG價格也大漲4.19%、來到每噸870美元，比起6月底的低點630美元，短短三個多月波段漲幅逼近四成。

不過隨著中國大陸官方出手抑制煤價的消息一出，PVC及EG等中國大陸內貿報價今天應聲大跌，PVC盤中報價每噸大跌830元人民幣，掉到11,040元人民幣，跌幅7%；EG報價也大跌588元人民幣，來到每噸6,769元人民幣，跌幅8%。

受此影響，國內PVC供應商台塑、華夏、聯成（1313）；EG供應商南亞、東聯、中纖（1718），原本近期股價強勢，惟今日早盤隨著消息面而表現偏弱。