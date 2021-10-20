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Q3房價漲翻！高雄掃房大軍成形、一季漲3成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
北高雄在台積電利多加持下，房市買氣大熱。圖／591提供
北高雄在台積電利多加持下，房市買氣大熱。圖／591提供

591新建案統計指出，疫情暫息，房市「滿血復活」，第3季七大都會區新進場建案，總銷金額季成長近3成，成交價也單季上漲8%，中南部更是漲翻天，高雄挾著台積電（2330）狂潮，成交價一舉飆漲近3成，新竹縣市、台中、台南也相當有感，漲幅達1成多。

591新建案分析，房市推案量強勢回歸，主要受兩因素驅動，一是案場人潮回籠，強化業者進場意願，資料顯示，雖然上季受疫情攪局，案場人潮銳減，但本季每周平均來人成長顯著，季成長高達110%。第二是中南部受疫情遞延的新案動能大舉釋放。

根據591新建案統計，2021年第3季新進場建案總銷為4558.9億元，季增近3成，房價部分，除台北市因核心地段個案稀缺，加上較少豪宅新案進場，平均成交價微幅下修4%，其他五都和新竹縣市房價均明顯走揚。

新北市受惠遞延性買氣湧現，Q3總銷破千億，穩居各縣市龍頭，新案遍地開花，諸如板橋區周邊、三重二重疏洪道右側、淡海新市鎮、土城暫緩等房市熱區，均有破百億量能釋放，隨著疫情持續降溫，預料推案高峰期可望維持到年底。

桃園市個案數季增1成多，多分布於桃園、中壢，中路重劃區光7、8兩月累積就有百億的推案總銷，目前新案開價直逼4字頭，區域行情則每坪約30-35萬元間；蛋白區觀音因地價便宜，成為建商兵家必爭之地，草漯重劃區1字頭親民價格，躍居桃園首購熱區。

至於新竹縣市，雖擁有強韌的科技買盤支撐，但因上半年市場過熱，加上部分地區房價飆漲，如竹北更一路挺進5字頭，導致不合理追價情形頻傳，進而成為政府打炒房重點，種種因素均使建商態度轉趨低調，第三季明顯量縮。

上季推案熄火的台中市，第3季火力全開，個案數季增近5成，高居各縣市最高，總銷金額也季增近8成。海線沙鹿區表現不俗，尤其是總價1500萬以內的中小坪數透天案，頗受周邊購屋族青睞，也讓許多知名建商積極購地進場。

台南業者因缺工缺料，推案持續量縮，但剛性買盤旺盛，買氣十分炙熱，加上台南地價連年高漲，拉抬房價一路狂飆，如傳統蛋黃地段東區，在平實重劃區新案拉抬下，目前行情站上4字頭。善化、新市等外圍區域受惠南科效應，目前新案價格已直逼3字頭。

高雄市第三季價量俱揚，總銷金額季增126%，單季成交價更上揚29%，其中北高雄因台積電議題發酵，591市調指出，目前不僅各路投資客集結，在地置產客也磨刀霍霍，「掃房大軍」儼然成形。

591新建案市調指出，目前左營、楠梓及仁武等區，無論新成屋及預售屋均遭到買方「地毯式轟炸」，往往一有案源釋出，便有多人加價搶購，甚至有案場為控制銷售速度，祭出以價制量如「一坪漲3萬」策略，依舊無法逼退買方，估計「全民瘋台積」的搶購狂潮仍會持續好一陣子。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

建案 台積電 疫情

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