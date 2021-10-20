寶璽天睿豪宅連獲兩國際大獎 定錨建築美學新高度

擁有台中市府會園道1號燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」，不僅以均價68.1萬元穩居中部豪宅身價之最，今年更接連獲美國Luxury Lifestyle Award及英國國際房地產大獎(The International Property Awards)兩項業界大獎肯定，為台中建築美學拓展國際視野和最新高度。

台中市近幾年發展迅速，街廓與市容已與國際一線都市看齊，更成為Michael Green、Richard Meier、Antonio Citterio，以及伊東豊雄、妹島和世、隈研吾、片山正通、安藤忠雄等國際級大師揮灑創意的伸展台，在六都之中頭角崢嶸，也讓台中得以在國際都市中提高能見度，

「寶璽天睿」The Cosmos在今年英國國際房地產大獎(The International Property Awards)的亞太地區，拿下最佳休閒住宅類別得獎(Best Leisure Interior)。

該獎項，堪稱全球房地產公司與業界公認的最高成就之一，影響力猶如建築界的奧斯卡。

參賽作品在其相關的地區級別內，會由經驗豐富的專業團隊進行評審，優勝者將被邀請參加每個地區的頒獎晚宴，並有權在其營銷中使用享有盛譽的徽標。

「寶璽天睿」The Cosmos榮獲的另一個獎項：美國Luxury Lifestyle Award，則為全球奢侈品的指標獎項，評選來自60個國家的品牌和服務，包括CHANEL、Ferrari法拉利、Tiffany、AP、路易13等精品品牌與國際酒店等。

今年與「寶璽天睿」一同獲獎的知名建案，亦有台北「琢白55Timeless」，均讓台灣獲得國際業界矚目。

另外，今年全球設計界最負盛名的獎項之一，英國室內設計協會所舉辦的國際設計大獎(The SBID International Design Awards)，「寶璽天睿」目前已篤定入圍決賽名單，可望再次成為國際建築業界的矚目焦點。

「寶璽天睿」由加拿大建築師Michael Green、日本神級空間大師片山正通、與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，締造並示範超豪宅的頂尖規格，已成為七期核心地帶新市政中心「寧靜特區」的最美地標。

觀察其實價登錄，已有38筆交易，每坪均價68.1萬元，不僅寫下台中社區均價紀錄，今年以來更有8筆揭露，已連續兩年高居台中億元級豪宅交易之冠，備受海外返台置產的企業主青睞。

成立至今逾40年，寶璽機構低調穩健的風格，被認為是台中豪宅的領航者，創辦人梁德煌分享其觀察，台中建案從早期的透天厝，發展到巴洛克新古典華麗風格，到目前與國際接軌的當代美學建築，同業都非常認真，也因此讓台中建案的品質與進步在六都之中有目共睹。

寶璽雖然低調，卻很堅持走在前面，即使已被認定是成功模式，公司也不願意複製過往作品，除了在工程品質上繼續精進，設計部分更攜手國際知名建築師共同協作以拓展國際視野，為建案與住戶帶來全新思維。

延續「寶璽天睿」氣勢，寶璽惠文路新案可望在明年初登場，將延請日本第一大建築設計集團，曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等知名地標建築的國際設計團隊NIKKEN SEKKEI操刀，總銷約在80億元，規劃100至130坪產品。

寶璽子品牌「睿嚮建設」首案「睿嚮大涵」，雖以平價中的精品為定位，但規劃上仍以豪宅高規設計，期許將寶璽品牌一貫的質感美學與穩健品質延伸至北台中。