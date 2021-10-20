聯聚城市稻田樂豐收 學童捧稻穗感恩土地

隨著時序入秋，大地迎來豐收季節，中部豪宅一哥聯聚建設在七期市中心開闢的城市稻田，也吹起金黃色稻浪，纍纍的稻穗吸引行人駐足。為這片稻田種下秧苗的小小農夫—來自惠文及惠來國小的上百位學童，也再次回到聯聚城市稻田，舉行樂豐收慶典。

小朋友們除遵循傳統「拜田頭」敬天，立「土地公拐」謝地，更體驗了難得的收割、紮稻桿及倒吊曬米樂趣。

惠文國小校長李源昇表示，城市的孩子，很難得有這樣的機會能夠接近稻田，聯聚開闢的城市稻田，讓孩子體驗「先耕耘才有收穫」樸實但深刻的道理。惠來國小校長謝秀娟也感謝聯聚文教基金會，為孩子創造難得的回憶。

聯聚建設總經理王于娟表示，因為疫情的影響，讓活動的排程慢了下來，但反而更貼近傳統的時序，孩子們和聯聚團隊一起，從3月到10月，完整經歷了春耕至秋收的過程，也為聯聚城市稻田劃下完美的句點。

王于娟表示，聯聚城市稻田收割後將改植休耕作物，在正式動工前，仍然會開放基地作為附近民眾散步的場域，而之所以會突發奇想在基地闢稻田，主要原因是聯聚觀察到工程期間，如果善加規劃，許多資源可以有再利用的可能。

例如動工前閒置的基地，轉變為校園外的食農教育教室，讓孩子每天上下課的路上，都能親自到稻田裡，感受秧苗的變化，而開放的田地田埂，也能成為友善行人的散步場域。

在稻田中央的兩個貨櫃屋空間，先前也規劃稻米相關的微型展覽，談討人、植物與土地的共生關係，開幕日吸引長長人龍排隊參觀。

聯聚文教基金會為孩子規劃的活動也相當豐富，在插秧之前，邀請了青農專家到校園內舉行稻米講座，並以小小理想地為主題，邀請孩子進行團體藝術創作。

有學童分享，週末的時候媽媽會帶他過來查看稻米成長進度，還會跟家人分享自己插秧的位置。

許多家長也留言「想法創新且提供都市兒童不同體驗」、「孩子能體驗種稻，是很棒的計畫，可以多多舉辦喔」、「謝謝聯聚舉辦這樣的活動，讓孩子能體驗農夫的辛勞，也更能體會粒粒皆辛苦的意義」。

聯聚在樂豐收活動中，也遵循傳統古禮，「拜田頭」敬天、立「土地公拐」謝地。王于娟說，在農事開始之前先拜田頭，是為了祈求上天庇佑風調雨順，讓農事能夠順利進行。在樂豐收活動開始前，天空還飄著毛毛細雨，但當活動開始後天氣便轉好，讓參與活動的大家，特別感謝老天的疼惜，也深深感受到農人看天工作的不易。

而在稻田插上「土地公拐」，則是象徵對這片土地守護者的感謝，為年事已大的土地公準備的一點心意，感念土地的賜予，以及土地公的守護。

「傳承土地的人文記憶，成就有溫度的建築，這是聯聚建設的信念」王于娟說，會持續關注台中這塊土地上孕育而生的生活美學、文化教育、社會福利等議題，並將之視為企業社會責任。

她強調，對聯聚而言，有溫度的建築，不只來自於台中的自然條件，充沛的陽光，更重要的是人與人之間的連結與關懷。