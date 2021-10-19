店面效益弱更有力整合？台北市危老改建案55%在巷弄
據台北市建管處公布的危老資料顯示，台北市除了大馬路邊的老舊建築改建熱門外，巷弄內的老宅改建也相當積極，統計核准的559案之中，有高達55%的改建案門牌都在巷弄內，顯示北市巷弄內的老宅受惠危老政策也動了起來。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市的危老案件，有一半通過審核的個案都處於巷弄之內，顯示危老政策的確有達到鼓勵老舊住宅參與改建的效果。
曾敬徳分析，台北市巷弄內的危老改建案占比超過一半，除了住宅老舊改建需求殷切外，與參與者的意願也有顯著關係，通常大馬路邊一樓店效較強，但改建前後價值增值效益有限，因此屋主參與的意願也會受到影響，不過巷弄內的一樓通常店面效益較弱，反倒比大馬路的一樓店面更有機會整合。
北市危老的容積獎勵方面，目前已核准的559件重建計畫案中，有249件獲得容積獎勵最高上限40%（即獎勵法定容積30%，外加時程獎勵10%）；申請容積獎勵平均為33.48%；最低申請容積獎勵值為8%。
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