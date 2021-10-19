高雄「仁武安居」社宅標出 預計2026年完工

國家住都中心今（19）日表示，於高雄市興辦的「仁武安居」社會住宅統包工程，由「聯鋌營造股份有限公司、林建宇建築師事務所、怡佑有限公司」統包團隊得標，預計於2026年完工，將為高雄提供340戶社會住宅。

高雄市「仁武安居」社宅基地位於仁武區水管路、安樂一街及水管路465巷所夾街廓，鄰經濟部工業局仁武工業區，往北則為大社工業區。而周邊沿水管路向東可通往仁武交流道（國道十號）、沿鳳仁路向北亦可銜接楠梓交流道（國道一號）。

國家住都中心表示，本案不僅交通便捷，且近仁武運動公園、仁武區公所、仁武國小、仁武高中（含附設國中）及仁武果菜市場等，生活機能完善。

國家住都中心指出，而本案將規劃設置托嬰、日照中心，將兒童、高齡及行動不便者需求納入設計，使住民、長者與弱勢族群在生活閒暇之餘，有放鬆身心靈的場域，也實踐全齡友善的目標，讓在地居民及返鄉青年能就地成家立業。

國家住都中心表示，為滿足地方居住需求，落實國家住都中心協助民眾安心成家及照顧弱勢族群之理念，全國社宅興辦正如火如荼進行中，期能讓更多有居住需求的民眾，都能夠早日圓夢。