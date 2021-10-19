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國內飼料業者宣布 調漲飼料售價3%-5%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

原料飆漲壓力爆表，全球氣候異常讓農作物收成不佳，使得近期黃豆、小麥及玉米等糧食價格居高不下，近一年來黃豆16.33%、玉米32.52%、小麥17.75%，國內的飼料業者也忍不住宣布要調漲飼料售價3%-5%。

國內知名的飼料業者包括卜蜂（1215）、大成（1210）、福壽（1219）及茂生（1240）等。卜蜂也證實，今年以來黃小玉價格一直沒有回跌，原本表現都很平穩的散裝船價格，今年更是暴漲，載運穀物為主的巴拿馬型散裝船，近一年來漲幅達209%，各家業者一直忍著不敢漲價，經過近一年的苦撐，只好漲價反應成本上揚壓力。

國內其他的飼料業者也表示，俗話說「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」，真的是無法吸收成本上漲的壓力，只好轉嫁給客戶。

飼料價格都會跟著原物料變動，考量到客戶的經營成本壓力，只要不是長期性的大漲，通常飼料廠都會忍著，自行吸收成本，但這次黃、小、玉完全沒有回檔，而且冬天是傳統旺季，市場都看漲，撐不住了，再不調漲反映成本真的是撐不住。

散裝船 卜蜂

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