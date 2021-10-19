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東元電動車動力系統 T Power+ 明亮相

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

國內馬達大廠東元電機（1504）明（20）日將在台灣國際智慧移動展上，首度曝光最新自主研發、設計、製造的電動車動力系統T Power+，可適用於電動大客車、重型電動貨卡、港口AGV、渡輪等大型載具。

第一屆台灣國際智慧移動展在南港展覽館二館揭幕，東元電機繼去年以T Power動力系統榮獲台灣精品金質獎之後，全新推出符合電動巴士使用的T Power+動力系統。東元擁有DMIT（設計製造在台灣）車用動力系統的能力，採用自主設計以及功率模組化，希望為電動車國產供應鏈打下最高規格的基礎。

東元，看好未來全球電動載具的商機，T Power+以馬達功率模組化設計，自150kW到250kW，符合車廠不同車輛規格之需求。

東元電機 電動車

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