foodpanda攜手成大、好盒器 推綠色外送、循環容器

外送餐點已成新消費模式，但外送餐點使用的免洗餐具也造成環境保護議題。foodpanda 今 (19) 日分享年度永續計畫，持續鼓勵不索取一次性餐具，帶領外送夥伴淨灘，現在將保範疇拓展至店家及消費者，串起永續外送鏈。

foodpanda今天公布永續計畫，在店家端以源頭減廢為目標，攜手新創環保團體RE-THINK 以及成功大學環境工程學系推動「環境友善店家」計畫，初期選出36家環境友善店家，推廣綠色外送。

foodpanda也宣布「循環容器外送」正式拓點到台北，與台北市政府環保局及新創「好盒器」展開合作，鼓勵店家提供循環容器，在生活中漸進式取代免洗餐具，消費者輕鬆響應環保。

foodpanda 公共事務協理郭昕宜表示，foodpanda現在是全台最大即時外送平台，正視外送也增加垃圾量的環保議題，期盼創造環境友善與便利外送的雙贏模式。2019 年起鼓勵用戶不索取一次性餐具，傳播環保知識。今年希望落實源頭減廢，推動環境友善店家計畫，持續耕耘循環容器外送，找到相對環保的外送可能，逐步打造永續外送鏈。

foodpanda 與 RE-THINK 針對平台用戶展開了「環保餐飲看法大調查」，從近2萬份回收問卷中發現，疫情提升消費者的永續意識，購買選擇上更願意支持相對環保的產品或店家。有86% 的消費者願意支持環保店家，但也反應出不易在生活中找到響應環保的餐飲店家。

不過，談到實際願付出的「金額」，59 %消費者僅願意花少於 10元支持。

調查顯示，「包裝減量」為共同目標，但包材的回收觀念不足，近 8 成消費者認為「只要餐點不灑出，包裝可以少一點」，高達86% 消費者對於外送外帶常見包裝容器及像吸管、橡皮筋、膠帶等輔助包材，不知回收的分類類別，導致回收無法落實。

2020 年底，foodpanda 於台南展開「循環容器外送」計畫，目前有38間店家加入循環容器外送。近5成消費者在體驗循環容器外送後選擇重複使用。今年擴大計畫，前進台北站前及公館商圈，第一階段鎖定台灣人熱愛的手搖飲，共有 11 間店家響應。在 foodpanda APP 選擇參與「愛地球外送」的店家點餐，勾選「使用循環容器」盛裝餐飲，填寫綁定好盒器會員之手機號碼，餐後簡單沖洗，3 天內歸還至自助歸還站，或直接交給合作店家由店員協助歸還，還可獲得 foodpanda 消費優惠碼。