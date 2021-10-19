快訊

1圖看懂新瀏海MacBook Pro有多香 14、16吋把這些東西加回來

一言不合就亮刀！萬華行政中心爆砍人案 警方即時逮人

foodpanda攜手成大、好盒器 推綠色外送、循環容器

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

外送餐點已成新消費模式，但外送餐點使用的免洗餐具也造成環境保護議題。foodpanda 今 (19) 日分享年度永續計畫，持續鼓勵不索取一次性餐具，帶領外送夥伴淨灘，現在將保範疇拓展至店家及消費者，串起永續外送鏈。

foodpanda今天公布永續計畫，在店家端以源頭減廢為目標，攜手新創環保團體RE-THINK 以及成功大學環境工程學系推動「環境友善店家」計畫，初期選出36家環境友善店家，推廣綠色外送。

foodpanda也宣布「循環容器外送」正式拓點到台北，與台北市政府環保局及新創「好盒器」展開合作，鼓勵店家提供循環容器，在生活中漸進式取代免洗餐具，消費者輕鬆響應環保。

foodpanda 公共事務協理郭昕宜表示，foodpanda現在是全台最大即時外送平台，正視外送也增加垃圾量的環保議題，期盼創造環境友善與便利外送的雙贏模式。2019 年起鼓勵用戶不索取一次性餐具，傳播環保知識。今年希望落實源頭減廢，推動環境友善店家計畫，持續耕耘循環容器外送，找到相對環保的外送可能，逐步打造永續外送鏈。

foodpanda 與 RE-THINK 針對平台用戶展開了「環保餐飲看法大調查」，從近2萬份回收問卷中發現，疫情提升消費者的永續意識，購買選擇上更願意支持相對環保的產品或店家。有86% 的消費者願意支持環保店家，但也反應出不易在生活中找到響應環保的餐飲店家。

不過，談到實際願付出的「金額」，59 %消費者僅願意花少於 10元支持。

調查顯示，「包裝減量」為共同目標，但包材的回收觀念不足，近 8 成消費者認為「只要餐點不灑出，包裝可以少一點」，高達86% 消費者對於外送外帶常見包裝容器及像吸管、橡皮筋、膠帶等輔助包材，不知回收的分類類別，導致回收無法落實。

2020 年底，foodpanda 於台南展開「循環容器外送」計畫，目前有38間店家加入循環容器外送。近5成消費者在體驗循環容器外送後選擇重複使用。今年擴大計畫，前進台北站前及公館商圈，第一階段鎖定台灣人熱愛的手搖飲，共有 11 間店家響應。在 foodpanda APP 選擇參與「愛地球外送」的店家點餐，勾選「使用循環容器」盛裝餐飲，填寫綁定好盒器會員之手機號碼，餐後簡單沖洗，3 天內歸還至自助歸還站，或直接交給合作店家由店員協助歸還，還可獲得 foodpanda 消費優惠碼。

環保 餐具 餐飲 foodpanda

延伸閱讀

「少年耶」！跑外送被阿嬤搭訕 外送員：我還想努力啊

台中外送交通事故去年達千件 台中交大：落實道安觀念

放門口綠色外送箱！外送員照辦卻遭投訴停權 照片笑翻眾人

惡搞外送員？女大生半夜叫72包衛生紙 校方：應誤會

相關新聞

陸水泥業Q4旺季不旺？台泥：需求減少、但價格高檔

大陸實施「能耗雙控」，造成市場需求偏弱，今天傳出今年第4季大陸水泥業恐「旺季不旺」，造成水泥雙雄台泥（1101）、亞泥（...

工研院攜手基龍米克斯 打造疫苗核酸佐劑GMP廠

工研院與基米（4195）今（19）日共同宣布，雙方簽訂建構核酸合成GMP工廠輔導合約，由工研院協助基龍米克斯公司打造GM...

混種科技行銷人才 創新商模讓產值翻倍

數位化成了企業疫後轉型最有共識的解方。混合行銷與科技職能的數位長，跟著成為炙手可熱的職缺。

2021 ITF台北國際旅展11月5日開展 旅遊業者推加倍折扣

全台規模最大、歷史最久的「2021 ITF台北國際旅展」即將在11月5日至11月8日於台北南港展覽館登場，主辦單位台灣觀...

放棄戀愛、結婚、生子 不買房不買車 「累了」東亞年輕人一起躺平

中國、台灣、日本、韓國…這些地方的年輕族群，如今似乎同時處於厭世的一代：厭倦了沒有盡頭的競爭、厭倦了不停地工作、厭倦了什麼都要比個高低。於是「躺平主義」的哲學，野火燎原，持續燃燒。

淡水小坪頂環遊郡105戶拍賣 底價一坪20萬元

前遠東航空董事長張綱維涉掏空遭起訴後，旗下公司資產陸續遭到拍賣，台灣金服最新公告，淡水小坪頂環遊郡有105戶，將於11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。