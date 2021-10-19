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東生華高血脂新複方新藥 獲衛福部審核通過

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

東生華（8432）今（19）日宣布，該公司新複方新藥RETA19，今日收到台灣衛生福利部審查完成通知。預計於11月領取藥證後進入健保核價階段，將能大幅降低高血脂健保藥物給付支出的龐大壓力。

東生華指出，RETA19為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度的降血脂藥品的病人族群，藉由帶給病人更好的服藥順從性來有效控制高血脂的狀況，預估每年能造福3萬名以上的高血脂患者。

高血脂患者所服用以Statin為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的15%，同時在處方量上仍維持每年10%的成長。RETA19取得藥證後將進入健保價審核，若順利通過健保價，勢必能在藥物品質保證的基礎上，大幅降低高血脂健保藥物給付支出的龐大壓力。

東生華表示，公司發展「以病患為中心」作為出發點，以傳統製藥與創新醫療為主軸，創造專注提供需求未被滿足病患的醫療產品組合、致力新成分、新複方、特殊劑型、慢性病治療、基因檢測、癌症檢測、創新療法等合作開發，期待成為國際創新生技藥廠在亞洲新藥開發及行銷的最佳合作夥伴，提供全人類醫療前期、中期、後期更卓越的健康服務。

健保 東生華

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