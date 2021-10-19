foodpanda攜手 RE-THINK 推「環境友善店家」

foodpanda 領先業界善盡企業社會責任，是第一個投入環境永續發展的外送平台，今 (19) 日分享年度永續計畫，除了持續鼓勵不索取一次性餐具，及帶領外送夥伴齊心淨灘，更進一步將環保範疇拓展至店家及消費者，串起永續外送鏈。

首先，店家端以源頭減廢為目標，攜手新創環保團體 RE-THINK 以及成功大學環境工程學系推動「環境友善店家」計畫，首創九大環保審查標準，推廣綠色外送。同時，宣布「循環容器外送」正式拓點台北，與台北市政府環保局及「好盒器」展開合作，鼓勵店家提供循環容器，在生活中漸進式取代免洗餐具，消費者可輕鬆響應環保。

foodpanda 公共事務協理郭昕宜表示：「環境永續是全球企業共同使命，foodpanda 身為全台最大即時外送平台，正視外送亦會增加垃圾量的環保議題，期盼創造環境友善與便利外送的雙贏模式。我們自 2019 年起，增設點餐時的預設按鈕，鼓勵用戶不索取一次性餐具，更與 RE-THINK 合作回收大百科並在平台上推廣回收知識，同時進一步從教育著手，展開全台校園巡迴講座，分享回收知識。今年，我們更希望落實源頭減廢，推動環境友善店家計畫，持續耕耘循環容器外送，找到相對環保的外送可能，逐步打造永續外送鏈。」

疫情提升消費者永續意識 近九成消費者支持環境友善店家

疫情期間，全民防疫改變了生活型態，外送外帶服務成為消費者及店家的日常，一次性餐具及容器的使用量也隨之增加。foodpanda 與 RE-THINK 針對平台用戶展開了「環保餐飲看法大調查」，從近 2 萬份回收問卷中發現，疫情提升消費者的永續意識，購買選擇上更願意支持相對環保的產品或店家：

●消費者環保意識高：86% 的消費者願意支持環保店家，但反應出不易在生活中找到響應環保的餐飲店家。

●若店家提供環境友善材質的餐具或容器，消費者極有意願花錢支持，但大多僅願付 10元：高達七成消費者願意多花一點錢支持採用環境友善材質的餐具及容器的店家，但談到實際願付出的「金額」，卻有 59%消費者僅願意花少於10元支持。

●「包裝減量」為共同目標，但包材的回收觀念不足：近八成消費者認為「只要餐點不灑出，包裝可以少一點」，過多且繁複包裝不僅製造垃圾，更增加回收的困難度。調查結果顯示，有高達86% 消費者對於外送外帶常見包裝容器及像吸管、橡皮筋、膠帶等輔助包材，不知回收的分類類別，導致回收無法落實。

永續外送鏈第一站－源頭減廢

foodpanda 首創「環境友善店家」計畫 攜手店家響應環保轉型

身為首個投入響應環保的外送平台，foodpanda積極拓展環境永續的規模，進一步實踐綠色外送。為落實源頭減廢，foodpanda 攜手新創環保團體 RE-THINK 及長年研究減碳、減廢議題的成功大學環境工程學系，三強聯手首創「環境友善店家」計畫，期盼發揮平台影響力，推動餐飲業環保轉型。環境友善店家針對「店內環境」、「外送外帶」及「食材」三大面向，規劃 9 項環保標準，店內環境著重節能與垃圾有效分類，外送外帶鼓勵減少使用一次性容器與橡皮筋等不可回收之輔助包材，食材則訴求在地食材運用及減少剩食。foodpanda APP 亦設有環境友善店家專區，讓消費者能透過支持這些環境友善店家，輕鬆實踐綠色行動。

RE-THINK 創辦人黃之揚分享說：「以環保組織的身分跟 foodpanda一起重新思考環保外送的可能，是社會產生對話的開始。在過程中，要找到環保及可行性的交集相當不容易。專業也與成大環境工程學系合作，反覆研擬了九大環保標準及配套的審查制度，也將評估專案整體的減碳、減廢指標，希望更多店家看見並響應。」

環境友善店家第一波報名成果超乎預期，總計收到超過 200 份報名表，最終共 36 家通過評選，正式成為環保友善店家，入選店家遍布全台，包含連鎖飲料店、健康輕食、中式料理、異國美食等多元店家，其中更包含火鍋、粥品等以湯水為主、外送難度較高的品項，可見推廣環保外送並非不可能的任務。入選店家除了會登上 foodpanda 環境友善店家專區，foodpanda 更提供免費廣告版位及宣傳資源，推廣響應環保的店家，進而推動餐廳環保轉型。為鼓勵消費者支持環境友善店家，foodpanda 提供專屬優惠碼，於環境友善店家消費滿200元，輸入優惠碼【愛地球】即可現折50元 。

來不及跟上第一波徵選的店家也別擔心，第二波 foodpanda 環境友善店家活動報名將於 11 月 1 日至 11 月 30 日開跑，有興趣的店家歡迎一同加入環保外送的行列，齊心創造更美好的永續環境。