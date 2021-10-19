燁聯鋼鐵發展不含鎳的400系不銹鋼 獲市場注目
國際鎳價波動震盪，影響終端買氣，燁聯鋼鐵（9957）首度與電機技師公會聯合舉辦「長效、超值不銹鋼新材料應用與技術」研討會，推廣不含鎳的400系不銹鋼產品，獲得市場注目。
燁聯指出，經濟發展快速生活水準提高，不銹鋼應用非常普遍，但300系列不銹鋼因添加鎳金屬，近期國際鎳價漲跌對於300系不銹鋼的價格變動影響甚鉅，行情變動成為選用不鏽鋼材上重要考量因素。
有鑑於此，燁聯積極投入開發不添加鎳且兼具高耐蝕性能的單相400系不銹鋼，「YU444/YU445系列」應運而生，以鉻(Cr)、鉬(Mo)來取代鎳，除了避免鎳價對不銹鋼價格的變動影響，也提供了與304/316不銹鋼相當的耐腐蝕性能，具有高耐候、強度高、熱膨脹率小、熱傳導率較300系優良，又易於加工等優勢，大大滿足一般都會及郊區的各項用途，如果需應用於重化工業、沿海嚴苛腐蝕環境或有外觀上的考量，燁聯進一步提供各式不鏽鋼烤漆產品。
燁聯表示，YU 444/YU 445不銹鋼提供高性價比、長效又超值的高耐腐蝕鋼材，是競爭力絕佳的鋼材新選擇。
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