心驚驚！KLOOK推薦4大萬聖節限定體驗

一年一度的萬聖節即將到來，準備好度過驚奇又難忘的萬聖節假期了嗎？KLOOK 為旅客推薦四大萬聖節限定的體驗遊程，包括在主題樂園參加遊行與超Q的女巫和南瓜人相見歡、走在靈異氣氛滿點的美國西部街道、與惡靈們一同用餐、暢玩各式遊樂設施，上山露營在森林和妖怪們度過驚奇夜晚，或是透過線上旅遊到英國探訪倫敦最神祕的建築，準備好開啟一段難忘的萬聖節吧。

「義大遊樂世界」女巫聯盟萬聖限定遊行，與超Q女巫、南瓜人相見歡

義大遊樂世界除了有浪漫好拍的「聖托里尼山城」希臘主題園區外，即日起至10月31日舉行萬聖節限定「邪惡女巫來襲，誰能倖存」女巫聯盟遊行活動，跟著園區吉祥物大義的腳步，在全新打造的女巫鎮裡探險，與超Ｑ女巫和南瓜人相見歡，欣賞全新以女巫為主題的表演，為了讓遊客能玩得更盡興，每週六也延長營業時間至晚上8點，夜晚的女巫鎮更是瀰漫一股恐怖氣息，10月30日前上KLOOK購買全票再贈100元餐飲抵用券，讓旅客玩得開心也吃得開心。

在「六福村主題樂園」美國西部廢棄荒蕪鬼鎮，與惡靈們一同用餐

第五度舉辦「墓碑鎮」萬聖節限定活動的六福村主題樂園，要帶給遊客更多驚奇，此次將「美國大西部」打造成廢棄荒蕪的鬼鎮，以「屍樂園」活屍肆虐為主軸打造一系列主題活動，包括驚嚇感十足的「萬惡鬼入侵」遊行，表演者將打扮成各種喪屍鬼怪，在大街上隨著音樂舞蹈，以及假日限定，用餐同時不定時會有鬼怪出現在身旁的「午夜咒噩夢」劇場表演，和夜間限定的「厄夜永無盡」表演，恐怖花車與各種喪屍鬼怪，在燈光投影襯托下更顯陰森詭譎，「六福村主題樂園」萬聖節限定活動從即日起至11月14日，想體驗驚嚇萬聖節氣氛別錯過了。

在森林裡的魔幻派對，玩累了免下山直接入住「山思雲想」豪華帳篷

提倡山林美學、近距離體驗大自然感受森林氣息的南投山思雲想豪華露營區，在10月29日至31日入住，就能參加萬聖節限定的「魔幻狂歡」派對活動，完成指定萬聖節裝扮還可免費獲得萬聖節調酒一杯，隨著天色逐漸昏暗，森林裡更是熱鬧了起來，各式奇異魔幻裝扮的住客在森林裡隨著音樂搖擺，玩累了免下山直接回帳篷休息，每天晚上還有秘密活動讓大家更具儀式感，邀請三五好友一起山上搗蛋吧。

「線上旅遊」直播造訪英國倫敦最神秘建築「倫敦塔」

在瀰漫萬聖節氛圍的10月份，KLOOK 也和 MyProGuide 合作推出「萬聖節特選「驚睬」倫敦塔線上旅行」體驗，超過百年歷史的「倫敦塔」城堡曾經作為堡壘、軍事基地、刑場等功用，也發生過多起爭權謀位的謀殺案件，因此衍伸出相當多的恐怖故事，現在旅客只要在家就能透過在地導遊的直播鏡頭一探「倫敦塔」，和導遊實際走訪深入瞭解倫敦塔歷史，有疑問也能透過線上隨時與導遊互動，免出國同樣能體驗異國萬聖節的寒慄風氣。

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