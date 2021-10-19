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淡水小坪頂環遊郡105戶拍賣 底價一坪20萬元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
小坪頂示意圖。取自google
小坪頂示意圖。取自google

遠東航空董事長張綱維涉掏空遭起訴後，旗下公司資產陸續遭到拍賣，台灣金服最新公告，淡水小坪頂環遊郡有105戶，將於11月1日一拍，總價約11.9億，每戶底價從401到約3500萬元，換算每坪約20萬元。

另外張綱維母親名下的天母北路一處空置的一樓及地下室商場，也公告將於11月3日一拍，持分土地面積約321坪，建坪569坪，一拍底價達5.49億，合計拍賣總底價約17.6億元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，此次一拍的環遊郡，分別屬於遠東航空及樺福建設，環遊郡位處偏僻，欠缺生活機能，交通也不方便，區域過去曾有八家建商在此推案失敗，有「八卦山」之稱。

雖然稍早，也在今年二月張綱維旗下公司名下兩戶樓中樓法拍，以1373萬、760萬元，順利標脫，但到三拍才拍出，而且單價僅13.5萬元，因此預料這批環遊郡一拍應乏人問津，可能要到三拍才有機會標脫。

另外位於天母北路的商場，空置已久，若重新整理，費用不少，天母商圈近年明顯沒落，預料也對投標人產生抗性；持分土地面積雖達321坪，換算土地一坪約170萬元，但因地上物另有住家，也仍須整合，預料一拍脫手機會也不大。

天母北路商場。圖／寬頻房訊提供
天母北路商場。圖／寬頻房訊提供

遠東航空 張綱維

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