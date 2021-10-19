陸府辦名家畫作義賣為埔基長照募款 建築同業響應

知名南投藝術家柯適中用畫作傳播愛心，受到各界響應，陸府植深館舉辦義賣畫展，吸引大批慕名前來的民眾觀展，並且在愛心號召之下，更有建築同業共同響應慷慨解囊，傳為佳話。

陸府生活美學教育基金會所舉辦的展覽活動，與環境與生命關懷息息相關，與藝術家柯適中創作的山林風景的理念不謀而合，基金會早年也收藏有柯適中的畫作，放置於陸府社區中。

在得知柯適中為埔基長照中心募款而連續七年舉辦義賣畫展，陸府生活美學教育基金會頃力相挺，提供場地與展覽策劃，將藝術與公益結合，傳遞社會的真善美。

活動訊息曝光後，立即受到各界熱烈詢問，其中更有來自建築同業私下詢問如何響應。

早在十多年前進入南投草屯推案的久樘開發，對於南投建設發展的關心未曾間斷，因緣際會下得知柯適中的義賣畫展，且義賣所得將捐助給埔里基督教醫院長照教學中心，義不容辭購入四幅畫作促成美事，希望拋磚引玉有更多人用實際行動來支持當地建設。

久樘開發總經理陳俊維說，藝術家柯適中的畫作呈現出台灣在地風土的四季變換景致，此次購入的四幅畫作，未來將收藏在久樘草屯新案的公共空間中，讓建築美學空間增添一份藝術人文厚度。

埔里基督教醫院長照教學中心為全國首棟以長照為主的教學中心，身負偏鄉地區的長者照護、醫療、社福的重責大任，並配合長照2.0的政策，真正落實在地老化。

此次義賣所得將作為長照教學中心的經費，輔導在地青年留鄉習得照護技能；同時能讓銀髮族在當地能得到全方面的照護。

據了解，義賣畫作目前受到陸府住戶、員工爭相預約搶購，除了柯適中的水彩畫之外，還有同為南投畫家的洪晧倫，也提供了2幅義賣作品，展覽期間將持續到11月30日止。

陸府生活美學教育基金會為求展覽的豐富多元，增加民眾的互動參與性，特別規劃兩場工作坊活動，包括風景速寫工作坊與台灣土地顏料帆布袋手作活動，相關訊息歡迎民眾到陸府生活美學教育基金會粉絲專頁洽詢。