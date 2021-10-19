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台21線樸原森活新中橫公路 獲自然保護類-卓越獎

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
公路總局參與IFLA景觀大獎競賽，於397件優秀作品中脫穎而出。 圖/公路總局提供
公路總局參與IFLA景觀大獎競賽，於397件優秀作品中脫穎而出。 圖/公路總局提供

交通部公路總局今(2021)年以「台21線樸原森活新中橫公路」參加「國際景觀建築師協會亞太區景觀大獎 (International Federation of Landscape Architects, Asia-Pac Landscape Architecture (LA) Awards」之「自然保護類(Nature conservation)」競賽，榮獲「卓越獎(Awards of Excellence)」肯定。

國際景觀建築師協會(簡稱IFLA)是國際景觀專業領域主要組織，亦是聯合國教科文組織(UNESCO)認定之專業夥伴團體。2021年亞太區IFLA大獎線上頒獎典禮已於2021年10月18日於新加坡舉辦完畢，旨在表彰區域內14個會員組織的傑出景觀工程對其城市和環境的貢獻。此次公路總局參與IFLA景觀大獎競賽，於397件優秀作品中脫穎而出，實屬不易。

台21線新中橫公路位於海拔500~2,610公尺，由於地勢高低差異大，生態資源豐富，獲選為臺灣最美十大景觀公路之一。考量到公共工程的設計和實施對環境的影響，公路總局第二區養護工程處信義工務段秉持近自然工法辦理道路養護，並以綠資材建構生態友善設施。在草坪頭-塔塔加路段(110K-145K)，每日下午17時30分至隔天上午7時，實施道路夜間封閉管制，除確保用路人安全外，也使山林恢復寧靜，野生動物獲得生息。

獲獎路段秉持對環境友善的態度，使公路逐日返回最自然的樸實樣貌。期待國人同來鑑賞這條生態景觀公路，用心體會台灣之美。

獲獎路段-台21線妻樹保護。 圖/公路總局提供
獲獎路段-台21線妻樹保護。 圖/公路總局提供

中橫公路 生態

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