台21線樸原森活新中橫公路 獲自然保護類-卓越獎
交通部公路總局今(2021)年以「台21線樸原森活新中橫公路」參加「國際景觀建築師協會亞太區景觀大獎 (International Federation of Landscape Architects, Asia-Pac Landscape Architecture (LA) Awards」之「自然保護類(Nature conservation)」競賽，榮獲「卓越獎(Awards of Excellence)」肯定。
國際景觀建築師協會(簡稱IFLA)是國際景觀專業領域主要組織，亦是聯合國教科文組織(UNESCO)認定之專業夥伴團體。2021年亞太區IFLA大獎線上頒獎典禮已於2021年10月18日於新加坡舉辦完畢，旨在表彰區域內14個會員組織的傑出景觀工程對其城市和環境的貢獻。此次公路總局參與IFLA景觀大獎競賽，於397件優秀作品中脫穎而出，實屬不易。
台21線新中橫公路位於海拔500~2,610公尺，由於地勢高低差異大，生態資源豐富，獲選為臺灣最美十大景觀公路之一。考量到公共工程的設計和實施對環境的影響，公路總局第二區養護工程處信義工務段秉持近自然工法辦理道路養護，並以綠資材建構生態友善設施。在草坪頭-塔塔加路段(110K-145K)，每日下午17時30分至隔天上午7時，實施道路夜間封閉管制，除確保用路人安全外，也使山林恢復寧靜，野生動物獲得生息。
獲獎路段秉持對環境友善的態度，使公路逐日返回最自然的樸實樣貌。期待國人同來鑑賞這條生態景觀公路，用心體會台灣之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言