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momo第三季直播熱銷榜 生活用品、美妝、食品入列

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

富邦媒（8454）公布「第三季直播熱銷榜」，生活用品、美妝保養、食品三大類別最具人氣，如熱銷冠軍「巴黎萊雅」玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，單檔直播節目即熱銷破千瓶，第二名「ARIEL」洗衣膠囊亦在單檔直播中狂賣逾3萬顆，直播銷售力道強勁。

富邦媒也持續推出優質直播內容，超夯節目「Monday不Blue」10月鎖定週年慶熱購潮，推出精品主題，還有新節目「你要做什MO」直擊家庭主婦、山藥達人的一日生活及必備好物上線。

隨著直播節目日常化，momo於2019年正式推出「全天候直播節目」，培養大批固定收看的觀眾，現今momo週間每日提供逾12小時直播節目，以直播內容填滿消費者的零碎時間，締造連續單月累積觀看人次上千萬佳績。

momo觀察第3季直播熱銷榜，消費者觀看直播選購生活用品、美妝保養、食品三類商品重視實際體驗感，momo挾以購物節目製作的專業經驗，透過畫面及直播主靈活的商品展演、實測大幅提升有感度，有效觸動消費者下單。

像是人氣冠軍「巴黎萊雅」玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，在直播主商品質地實測、使用心得分享下，繳出單檔節目即熱銷破千瓶佳績；第二名為熱銷常勝軍「ARIEL」洗衣膠囊，直播中momo精準掌握消費者在意的長效益菌、使用便利等賣點，掀起下單熱潮；第三名momo獨家增量版「倍潔雅」花漾柔感抽取式衛生紙，momo則透過數包衛生紙推疊呈現「增量」畫面感，視覺輔助加上優惠價格吸引眾多消費者買單。

2021年momo也推動直播節目升級，積極創造嶄新節目內容，像是今年火紅的主題式節目「Monday不Blue」以及「你要做什MO」，除了於攝影棚展演，同時創造情境式購物體驗，從帶領消費者走向戶外實測商品、直擊各行業專家必備好物推薦等皆為規劃內容，讓消費者猶如親臨現場。

momo 富邦媒 巴黎

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