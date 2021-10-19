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科技結合運動拚振興 新北運動產業博覽會今開幕

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜體驗健身器材，在度過疫情爆發後，希望能有更多運動與科技結合，讓民眾在家也能養成運動習慣。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜體驗健身器材，在度過疫情爆發後，希望能有更多運動與科技結合，讓民眾在家也能養成運動習慣。記者張哲郢／攝影

新北市搭配全運會推出運動經濟四部曲中，最終部曲2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇今天開幕，市長侯友宜也到場體驗科技結合運動帶來的新形態運動模式。侯友宜表示，先前經濟因疫情受到衝擊，藉由科技趨勢與運動融合，希望能為產業帶來生機，振興經濟。

因應全運會新北市推出運動經濟四部曲中，千三部亞洲電子競技公開賽、新北國際採購商洽會都已落幕，新現代五項科技運動會則自上月24日舉辦智10月31日，目前累積約萬人參與體驗，最終部曲則是今天開綱目新北市運動產業博覽會。

經發局表示，這次博覽會共邀請13家運動和科技業者跨域交流，現場也舉辦科技趨勢論壇，邀請業者分享5G、VR等新科技的整合。

市長侯友宜今也到場，一一體驗博覽會各業者設備，他指出，現在很多年輕人喜歡運動，但透過科技進步，可以讓運動年齡層更廣泛，銀髮族可以照顧身體，小朋友也能愛上運動，促成民眾身心健康，運動與科技帶動產業發展已經是未來趨勢。

侯友宜說，新北光運動產業製造、零售相關就約6千家廠商，先前也因疫情嚴峻受到衝擊，但搭配科技，民眾在家就能體驗運動樂趣，希望藉此達成振興效果。

博覽會分成體驗區與論壇區，侯友宜今也一一到各攤位與業者交流，已有業者跟退役職棒選手以及職籃合作，除體驗性質外，運動科技在專業領域同樣能占一席之地。

經發局表示，會鼓勵運動科技業者多展現技術跟產品，透過博覽會的介紹與體驗，可以看見產業未來發展的潛力，為疫後經濟復甦鋪路。

2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇今天正式，邀請13家業者在會場展出各項運動與科技融合的結晶。記者張哲郢／攝影
2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇今天正式，邀請13家業者在會場展出各項運動與科技融合的結晶。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜在現場玩起射箭，盼透過科技導入運動，能讓喜愛運動的族群年齡分布更廣泛。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜在現場玩起射箭，盼透過科技導入運動，能讓喜愛運動的族群年齡分布更廣泛。記者張哲郢／攝影

侯友宜 疫情

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