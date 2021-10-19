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景觀綠、房價紅 台南這公園旁房價2年漲38％

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

安平區府平公園。圖／台灣房屋
安平區府平公園。圖／台灣房屋

疫情影響，各地公園宅轉熱，台南也不例外。台灣房屋集團趨勢中心統計，台南的綠覆率為六都第一，共擁有492座大小型公園，其中又以安南區公園最多，共計98座，公園總面積同樣居全市之冠，達27.4萬坪。

安南區雖居公園數與總面積榜首，但因人口為全市第二高，每人可享有的公園綠地面積約1.4坪；安平區擁有25.3萬坪公園綠地，由於人口較少，人均綠地面積達3.8坪，為台南市精華區中，每人享有最多綠地的地區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，公園綠地除了提供休憩空間，更是都市之肺，並具住宅間緩衝隔離機能，增加棟距和視野，且採光佳，中高樓層更可坐擁永久景觀優勢。在疫情之後，防疫性也高，也成為疫後時代，民眾挑選健康宅的新指標。

台灣房屋統計，台南市中心5座大型公園，今年周邊中古屋房價因疫情升溫竄升，與2019年疫情爆發前相比，包括著名的東區「巴克禮公園」、南區「水萍塭公園」、安平區「府平公園」等，房價均有1~3成的漲幅。

台南火車站附近、占地14.6公頃的「台南公園」，更有近4成的漲幅，顯示出這些環抱綠意的健康公園宅，在疫情時代更具價值性。

台灣房屋台南文元加盟店店東黃也豪表示，台南公園屬於早期開發的舊社區，公園南北路上多為屋齡20年以上透天與華廈，建設題材不多，但位處台南火車站商圈，也鄰近台南醫院，生活交通便利，屋況不錯的中古物件受青睞，加上近年零星新案進駐，因此帶動房價。

黃也豪說，公園周邊的土地成本高，第一排公園宅房價，通常比區域行情高出1~2成，如果有預算考量，首排低樓層戶別，或公園第二圈步行可及的區段，也是不錯的購屋選擇。

疫情 房價

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