搶搭雙11列車 JCB綁Apple Pay刷卡最高回饋15%
疫情推升零接觸商機，日本國際發卡組織JCB攜手行動支付，與Apple Pay合作，搭配七家銀行推出JCB卡友指定特約商店線上消費，輕鬆一點即可享最高15%現金回饋，加碼零接觸數位消費體驗。
JCB表示，活動期間自即日起至2021年11月30日止，使用七家指定銀行發行之JCB卡綁定 Apple Pay，結合指定特約商店（限APP/Web商城）進行線上消費，類型囊括主要電子商務平台、藥妝店、化粧品、營養食品、量販業、計程車隊等多元選擇，輕鬆享有一鍵支付的最高15%現金回饋。
目前合作的七家指定銀行為中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦銀行、永豐商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行以及聯邦商業銀行。
JCB表示，由於活動期間跨越年度最佳買氣之一的雙11購物節檔期，卡友優惠回饋將更有感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言