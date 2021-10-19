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搶搭雙11列車 JCB綁Apple Pay刷卡最高回饋15%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
日本發卡組織推出刷JCB卡用Apple Pay享最高15％現金回饋活動。圖/JCB提供
日本發卡組織推出刷JCB卡用Apple Pay享最高15％現金回饋活動。圖/JCB提供

疫情推升零接觸商機，日本國際發卡組織JCB攜手行動支付，與Apple Pay合作，搭配七家銀行推出JCB卡友指定特約商店線上消費，輕鬆一點即可享最高15%現金回饋，加碼零接觸數位消費體驗。

JCB表示，活動期間自即日起至2021年11月30日止，使用七家指定銀行發行之JCB卡綁定 Apple Pay，結合指定特約商店（限APP/Web商城）進行線上消費，類型囊括主要電子商務平台、藥妝店、化粧品、營養食品、量販業、計程車隊等多元選擇，輕鬆享有一鍵支付的最高15%現金回饋。

目前合作的七家指定銀行為中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦銀行、永豐商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行以及聯邦商業銀行。

JCB表示，由於活動期間跨越年度最佳買氣之一的雙11購物節檔期，卡友優惠回饋將更有感。

中國信託商業銀行 Apple Pay 台北富邦銀行

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