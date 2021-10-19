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大葉高島屋紙本五倍券周年慶加碼助攻 天天抽萬元禮券

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
大葉高島屋自營美妝專櫃「DOZO BEAUTY」。大葉高島屋／提供
大葉高島屋自營美妝專櫃「DOZO BEAUTY」。大葉高島屋／提供

天母大葉髙島屋百貨第二波周年慶，將自10月19日開打，同時加碼進行為期8天的「紙本五倍券天天抽萬元禮券」活動，單筆消費使用紙本五倍券滿1000元，就有一次萬元禮券抽獎機會，滿2,000元兩次，依此類推。

大葉高島屋看好五倍券與疫後報復性消費潮，加上天母商圈「星星野球集章」活動和天母棒球賽事帶動人潮，以及周年慶期間最高達24%，相關優惠等行銷策略，周年慶整體業績目標6.66億元，年成長8%。

自10月20日起天天抽一名，共計8名幸運兒。此外，至10月26日為止，還有機會抽中新款iPHONE和商務飯店住宿券。

大葉髙島屋觀察自紙本五倍券啟用後，首五日回收金額較去年同期三倍券成長約4倍，帶動全館買氣較去年微幅成長約3%，其中五倍券使用業種前三名分別為餐飲，其次為運動用品、化妝品。

為搶五倍券商機，大葉髙島屋百貨自10月19日起加碼天天抽萬元禮券、消費滿3800元贈400元購物金券外，館內化妝品專櫃紛紛祭出限量專屬優惠，持紙本五倍券消費美妝保養品最低57折起，等於優惠再優惠、折扣再折扣。

大葉髙島屋自營美妝專櫃「DOZO BEAUTY」主打契爾氏KIEHL'S、摩洛哥優油MOROCCAN OIL、Aesop等品牌，原價2450元~10500元間的保養組合，使用紙本五倍券購買即享特價1600元~6990元、折扣約65折~78折之間的專屬優惠。

其他推薦像是資生堂國際櫃SHISEIDO肌活抗痕組，原價6220元特價3555元約57折、雅詩蘭黛ESTEE LAUDER完妝全明星套組，原價5972元特價3726元約62折。

五倍券 大葉高島屋

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