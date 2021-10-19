國產呼應碳中和 導入全台首創碳礦化混凝土科技

呼應「碳中和」的大勢所趨，國內預拌混凝土龍頭國產（2504）今（19）日宣布攜手國際知名混凝土創新科技領導廠商CarbonCure Technologies，導入全台首創的碳礦化混凝土創新科技，未來可提供更環保、更堅固的混凝土，協助客戶打造貨真價實的綠建築。

國產今天宣布，與加拿大商CarbonCure公司即日起展開戰略合作，初期將把該碳礦化混凝土先進技術，從國產所屬的汐止廠與台南廠開始推動實施，預計兩年內落實到國產全台28座混凝土廠中的21座。該突破性的二氧化碳回收技術，屆時每年可為國產回收相當可觀的二氧化碳，除為保護綠色地球貢獻一份心力，也讓建築結構獲得最佳化表現。

碳中和、淨零減排已成為大勢所趨，「碳養護技術」試著將二氧化碳轉化為有價商品，利用混凝土的碳化作用發展碳吸收及碳養護技術，藉由將廢棄的二氧化碳加入到新拌混凝土與其鈣離子反應讓混凝土迅速硬固，達到綠能環保之新興科技，成為全球熱門顯學。

CarbonCure公司致力採化學方式，將從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中。該科技工藝不僅提高混凝土的抗壓強度，使混凝土生產商能夠提高製造效率，同時減少混凝土的碳足跡。此次國產與CarbonCure合作，將運用相關技術導入混凝土生產中，預估每立方米混凝土可減碳達17公斤。

CarbonCure公司為碳礦化混凝土領域的創新領導廠商，國產主管昨天開心表示，此次雙方合作除了是「強強聯手」，更是一次志同道合的合作，共同倡議綠色混凝土科技。藉由CarbonCure 獨特的創新技術，可解決與減少全球日益嚴重的碳足跡課題。且在減少整體碳足跡的同時，該創新混凝土科技可為混凝土生產商及建築業帶來可持續性的獲利，並助力建築開發商建構貨真價實的綠建築。

透過這次合作，國產也成為CarbonCure公司進入東亞市場的重要合作伙伴，未來雙方合作空間仍大。