快訊

陳柏惟只是箭靶 國民黨何時正視黨內困境

是你嗎？ 國旅券第二波60萬幸運兒 5組中籤號碼出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國產呼應碳中和 導入全台首創碳礦化混凝土科技

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
國產與混凝土科技創新領導廠商CarbonCure Technologies公司宣布攜手合作，導入全台首創的碳礦化混凝土創新科技。（圖／CarbonCure提供）
國產與混凝土科技創新領導廠商CarbonCure Technologies公司宣布攜手合作，導入全台首創的碳礦化混凝土創新科技。（圖／CarbonCure提供）

呼應「碳中和」的大勢所趨，國內預拌混凝土龍頭國產（2504）今（19）日宣布攜手國際知名混凝土創新科技領導廠商CarbonCure Technologies，導入全台首創的碳礦化混凝土創新科技，未來可提供更環保、更堅固的混凝土，協助客戶打造貨真價實的綠建築

國產今天宣布，與加拿大商CarbonCure公司即日起展開戰略合作，初期將把該碳礦化混凝土先進技術，從國產所屬的汐止廠與台南廠開始推動實施，預計兩年內落實到國產全台28座混凝土廠中的21座。該突破性的二氧化碳回收技術，屆時每年可為國產回收相當可觀的二氧化碳，除為保護綠色地球貢獻一份心力，也讓建築結構獲得最佳化表現。

碳中和、淨零減排已成為大勢所趨，「碳養護技術」試著將二氧化碳轉化為有價商品，利用混凝土的碳化作用發展碳吸收及碳養護技術，藉由將廢棄的二氧化碳加入到新拌混凝土與其鈣離子反應讓混凝土迅速硬固，達到綠能環保之新興科技，成為全球熱門顯學。

CarbonCure公司致力採化學方式，將從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中。該科技工藝不僅提高混凝土的抗壓強度，使混凝土生產商能夠提高製造效率，同時減少混凝土的碳足跡。此次國產與CarbonCure合作，將運用相關技術導入混凝土生產中，預估每立方米混凝土可減碳達17公斤。

CarbonCure公司為碳礦化混凝土領域的創新領導廠商，國產主管昨天開心表示，此次雙方合作除了是「強強聯手」，更是一次志同道合的合作，共同倡議綠色混凝土科技。藉由CarbonCure 獨特的創新技術，可解決與減少全球日益嚴重的碳足跡課題。且在減少整體碳足跡的同時，該創新混凝土科技可為混凝土生產商及建築業帶來可持續性的獲利，並助力建築開發商建構貨真價實的綠建築。

透過這次合作，國產也成為CarbonCure公司進入東亞市場的重要合作伙伴，未來雙方合作空間仍大。

綠建築

延伸閱讀

全球綠能商機 爆發

南韓總統文在寅提高減排目標 截至2030年前減排40%

經濟日報社論／綠電不足恐拖累企業競爭力

從碳中和、CPTPP、赴美投資設廠到中國議題 林書鴻：台灣需要新的輕油裂解廠

相關新聞

油價大漲 王美花：政府兩機制抑制漲價

本周油價大漲0.8元，原物料價格高漲讓全球陷入停滯性通膨危機。經濟部長王美花今天表示，油價部分有亞鄰最低價及油價穩定機制...

買盤出籠！房仲：看屋人潮增2倍 成交量增1倍

全國不動產企研室統計全台六都建物買賣移轉棟數，比較疫情爆發前後走勢，在6到8月時，因反映5~7月疫情警戒，全台六都買賣移...

頂鮮101母公司御頂換老總 找來幾分甜創辦人許湘鋐拚改革

10月5日，旗下擁有頂鮮101和晶宴會館的御頂（3522）一則公告，引起連鎖餐飲界熱議，該公司總經理換人，找來許湘鋐擔任。

國產呼應碳中和 導入全台首創碳礦化混凝土科技

呼應「碳中和」的大勢所趨，國內預拌混凝土龍頭國產（2504）今（19）日宣布攜手國際知名混凝土創新科技領導廠商Carbo...

政經私房話／陳耀祥 每晚陪妻河畔散步

ＮＣＣ主委陳耀祥二○一九年五月以代理主委身分上任、隔年七月真除，兩年多來，歷經5Ｇ競標、中天換照、數位通傳法等諸多風雨，...

雄獅衝刺鐵道觀光

國內疫情降溫後，國旅再度出現新商機，雄獅集團全力發展軌道觀光，串聯觀光場域的「鳴日號」打響鐵道觀光後，年底前銷售已九成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。