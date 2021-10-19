羅氏藥廠與台合作癌症精準醫療及生物資料庫整合

由衛生福利部、國家衛生研究院及羅氏大藥廠共同執行之「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」合作示範計畫，18日宣布正式啟動，羅氏藥廠將透過國家級人體生物資料庫整合平台及全台各醫院協助，促成2,000人接受癌症基因檢測，做為後續醫藥發展用途，創造台灣人體生物資料與國際藥廠大型合作首例。

國衛院表示，個人化精準醫療是世界醫療的潮流，台灣致力於發展精準醫療多年，透過全方位基因檢測、智慧化分析，讓醫師據以進行精準臨床醫療決策，再搭配後端精準醫療用藥的合作，可對癌症病人有非常大的助益，也是精準醫療的完美呈現。

自兩年前開始，衛福部、國衛院與羅氏藥廠即開始協商，如何利用台灣的人體生物資料與國際生醫產業合作，創造雙贏合作機制，直到昨日宣布執行「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」合作示範計畫後，正式由羅氏提供價值逾2億元的全方位基因檢測2,000例，並與另兩家外商藥廠台灣默克集團、與台灣中外製藥共組聯盟，依基因檢測結果，提供最適合的癌症標靶用藥給參與此計畫的病患。

至於羅氏藥廠在取得2,000位癌症病患者的基因資料後，將可利用這些「真實世界數據（(Real World Data）」加速精準治療藥物的研究與應用。

此外，由於這項計畫需要全台醫院協助招收病患，昨天第一階段也有台大、台大癌醫中心、林口長庚、基隆長庚等九家醫院共同參與，要針對晚期非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌等六種癌症病患，自10月起進行收案。

國衛院副院長司徒惠康表示，國衛院執行的國家級人體生物資料庫整合平台 ，自2019年啟動建置後，已成功邀請30家人體生物資料庫加入，收案個數達51.1萬人。

不過，過去台灣雖然推動人體生物資料庫成果卓著，但是目前僅能提供小規模的醫學及生醫研究，相關平台如何為台灣創造更大的生醫產業價值，一直是各界探討的重點。

司徒惠康表示，這次透過與羅氏等三家藥廠的合作，希望建立起台灣人體生物資庫與國內外生醫產業合作的典範，後續若有任何其他跨國藥廠看中台灣的人體生物資料，希望能在這次合作基礎上，從此帶動台灣更有利的地位。

不過，針對羅氏大藥廠過去兩年與衛福部協商，要與國家級人體生物資料庫整合平台進行合作。部份專家私下擔心，台灣人基因原始資料會不會流出海外，未來的利益回饋機制是否公平。

對此，司徒惠康說明，由羅氏大藥廠帶頭發起，針對台灣2,000名癌症患者進行基因檢測，後續的基因資料所有權仍屬於台灣，但是羅氏大藥廠將可擁有一年至一年半的優先使用權。司徒惠康強調，未來其他國內外藥廠及生醫產業也有權利運用這些基因資料進行研究。

國家級人體生物資料庫整合平台中央辦公室執行長黃秀芬也強調，雖然這次計畫是與羅氏大藥廠合作，但是各醫院進行2,000名癌症患者的基因檢測，基因資料仍為台灣公共財。

據了解，目前全世界已有許多國家透過政府公部門或是學研界資源，陸續建置各類人體生物資料庫，但是各國對這些生物資料的應用規範不同，大陸是嚴格禁止任何人體組織、血液、基因資料輸出海外，連外商公司想在大陸成立基因檢測公司都不被允許，日本及美國民間研究機構對於基因資料運用，則是收取高昂的使用費用，而且嚴格限制原始資料釋出。

部份專家私下表示，這些人體生物資料若是提供非營利的醫學研究使用，尚無任何利益回饋是否公平的問題，若是提供藥廠做為醫藥開發運用，如何真正達到雙贏的成果，國人仍應繼續關注。