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康和資訊通過國際資安驗證 保障政府資訊安全

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
康和資訊通過ISO_27001資訊安全驗證，由康和資訊董事長蕭維鈞（中）代表領取證書。圖左為SGS資深副總裁黃世忠、圖右為PwC執行董事張晉瑞。圖／精誠提供
康和資訊通過ISO_27001資訊安全驗證，由康和資訊董事長蕭維鈞（中）代表領取證書。圖左為SGS資深副總裁黃世忠、圖右為PwC執行董事張晉瑞。圖／精誠提供

精誠（6214）集團子公司康和資訊導入ISO／IEC 27001：2013資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS），正式取得國際驗證機構SGS台灣檢驗科技公司的專業稽核團隊驗證。康和長期致力於提供政府資訊系統、市民卡便民服務及多元繳費支付等數位政府規劃，包括新北市「我的新北市」、桃園市「桃園市市民卡」、台中市「台中e指通」與高雄市「市民科技」市民卡app與繳費支付系統，都是由康和協助設計規劃。

在協助政府數位轉型的過程中，康和除了提供政府軟硬體架構規劃、系統開發等服務外，更重視資通安全防護與資通安全情資之整體掌握及聯防，並配合政府法規導入ISMS資訊安全管理系統，在2021年7月正式取得ISO 27001資訊安全認證，透過認證取得保障資訊開發或應用的安全，讓政府與企業更放心地把資訊開發整合專案交給康和資訊。

康和資訊董事長蕭維鈞表示，康和資訊遵循資通安全法規範導入ISMS資訊安全管理系統，已有多位同仁順利取得ISO／IEC 27001資訊安全系統主導稽核員、ISO／IEC 27701 個人隱私管理系統主導稽核員、CISSP資安系統專家認證、CEH道德駭客技術專家認證等證照，搭配ISMS資訊安全管理系統落實資訊安全與風險控制管理，以確保系統安全之機密性、完整性與可用性。

康和資訊提供政府與企業安全、穩定、符合國際標準的資訊發展程序，在專案開發的過程中導入多種安全檢測工具，搭配完善的ISMS系統114個控制管理制度，舉凡資訊安全意識教育訓練、通訊安全、資訊安全事故處理等皆已列入流程管控，期待能透過資訊資產管理、提升資安風險評估、強化委外管理及資安事故處理等各控管面向的規劃與執行，有助降低面臨駭客攻擊、資料外洩及營運中斷等資安事件發生的可能性及衝擊。

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