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越南「兩點一線」取代三就地 上下游紡織族群股價齊飆

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

越南疫情持續降溫，當地政府陸續鬆綁管制措施，從原本的「三就地」，逐漸放寬為「兩點一線」，由於員工不必住在工廠，有利產能利用率拉升，在成衣三雄聚陽（1477）、儒鴻（1476）、廣越（4438）的領軍下，上下游紡織供應鏈今天（18日）股價齊漲。

成衣業者表示，越南疫情從7月中爆發，至8月底、9月初單日確診人數最高衝上1.5萬人，但最近七天的平均每日確診病例已降到3千多人，當地政府開始鬆綁管制措施。

原本是採取「三就地」原則，也就是工廠必須符合員工就地生產、就地吃飯、就地休息才能運作，等於員工要住在工廠，由於工廠沒那麼多宿舍，因此開工率受到很大限制，必須降載生產；但現在許多省或地區開放「兩點一線」，只要在家裡與工廠之間移動，就可以慢慢復工，如此一來，居住在同省份的員工可以通勤到工，有利產能利用率拉升。

包括儒鴻、聚陽、廣越都表示，從9月底開始，越南廠已陸續復工，開工率慢慢拉升中，最壞時間已過。由於疫情期間訂單積壓，且客戶並沒有砍單，接下來將趕工生產，原本對於成衣業而言，第4季旺季已過，但今年反常，第4季將是全年營運最高峰。

且由於庫存回補的需求相當強勁，這波紡織旺季遞延效應不只熱到今年底，甚至有機會延續到明年第1季、甚至第2季。利多預期，激勵今天紡織族群從上游到下游股價一片紅通通。

從最上游的化纖原料，EG（乙二醇）供應商東聯（1710）、中纖（1718）今天股價同步亮點漲停，生產尼龍原料CPL（己內酼胺）的中石化（1314）大漲4.56%、收在12.6元，重登10月以來的股價高點；中游的棉紡和化纖股南紡（1440）、集盛（1455）、聯發（1459）、力麗（1444）、力鵬（1447）今天股價漲幅都超過3%。

至於最下游的成衣廠，聚陽因為擇優出貨策略奏效，上周五公布前九月自結每股稅前盈餘10.85元，已賺進一個股本，表現優於預期，今天股價大漲4.07%、終場收在217.5元，激勵儒鴻、廣越股價同步收紅。

整體而言，集中市場紡織類股指數今天大漲2.18%，收在618.27點，對照台股今天收黑75點，表現異軍突起。不過法人也提醒，最近類股輪動快速，紡織族群能否續強仍待觀察。

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