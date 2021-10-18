玩美移動首創 全球「玩美AR彩妝教學」平台

訊連（5203）轉投資玩美移動宣布，開創全球先例，推出全新「玩美AR彩妝教學（YouCam Tutorial）」平台，此一突破性AR彩妝教學服務為美妝品牌提供可讓消費者彷如親臨現場的靠櫃彩妝教學體驗。

消費者可於線上體驗專業彩妝師提供的虛擬彩妝課程，每一個詳細步驟教學都可即時展示於使用者臉上，依據不同部位的妝容以高級壓力筆刷觸感做上妝動態模擬，透過即時虛擬妝容展示及可回放、倍速調整AR教學，給予消費者兼具互動、實用又充滿趣味的線上「靠櫃」體驗。

玩美移動表示，推出的「玩美AR彩妝教學（YouCam Tutorial）」平台令品牌可將實體專櫃體驗搬到網路環境，以互動性極高的虛擬動態AR美妝教學，滿足了美妝品牌期望具互動效果、能滿足顧客期待、又可提升銷售轉換之個人化數位體驗。消費者在網路環境可透過此一服務，於自己臉上套用每一步驟的即時動態虛擬妝容，同時整合了電子商務功能，一鍵即可購買AR美妝教學中使用的所有產品和工具。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，我們很興奮地推出創新「玩美彩妝教學」平台加入美妝科技服務SaaS產品陣容，提供真正獨特、個性化、指導性的妝容教學體驗，以全新的方式連接品牌和消費者，她表示，即時教學和高級筆觸動畫效果，使消費者在線上也能透過玩美科技服務，繼續擁有在美妝靠櫃如臨現場般的近距離體驗。結合指導性的步驟教學，亦能提升客戶滿意度和銷售量。