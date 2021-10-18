徐國勇：一個月內盤點全國老舊複合用途建築 全數納管

高雄城中城大火造成46人罹難，內政部長徐國勇今（18）日表示，本周五將召集地方政府開會，並要求在一個月內盤點全國老舊複合用途建築物，全數納管。徐國勇說，類似城中城這樣的老舊大樓，台北、新北大約各有十多棟，台中或是其他非六都縣市也都有，地方政府正在清查當中。

立法院內政委員會今天邀內政部等部會專題報告「確保民眾居住安全，盤點全台危老建築，從高雄城中城大火重大傷亡案，探討如何提升老舊社區、住宅大樓與複合式建築之公共安全、環境維護、消防設備、逃生演練及防災教育、救災、傷患救助、創傷輔導與獨老等問題並保障消防人身安全與權益」。

徐國勇表示，內政部要求地方政府應該在一個月內盤點完成全國所有老舊複合用途建築物，特別是局部停歇業或荒廢者，全數納管。

此外本周五也要邀集地方政府開會，要求針對這類建築，應貫徹建築法第77條規定，不要再輔導，應強制進行公安檢查及申報，不符規定要改善，沒有改善的話就要依據建築法91條處罰。

徐國勇表示，老舊大樓如何加速都更，要分輕重緩急，若全國有上百萬老舊房屋要一次都更，量能上也不可能，沒有這麼多營造公司、工人，像城中城這類建築，就應列為緊急處理。

此外在法規面，徐國勇表示，內政部正研議修正公寓大廈管理條例，強制要求老舊複合用途建築物應成立管理組織，並與地方政府討論實務改進及執行做法。

徐國勇表示，成立管理委員會當然不是「萬靈丹」，但至少是消防公安、公共區域安全等產生強制力的第一步，例如有人不繳管理費，有管理委員會就能請求法院強制執行，但如果只是自救會的話就莫可奈何，將會從法制面、制度面處理。