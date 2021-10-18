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中華開發旗下行動基因公司 成立亞洲區跨國實驗室

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
行動基因分子實驗室開幕儀式。開發金／提供
行動基因分子實驗室開幕儀式。開發金／提供

中華開發資本旗下生醫基金投資的「行動基因控股有限公司」(ACT Genomics Holdings Company Limited) (“行動基因”)，近日宣布與歐洲其中一家最大的CRO實驗室Cerba Research合資成立服務亞洲區客戶的分子實驗室，這項合作模式代表亞洲的生技及管理團隊有能力成功與國際接軌，行動基因的跨國合作顯示亞洲的生技及管理團隊技術深受國際肯定。

中華開發生醫團隊積極建構生醫產業投資鏈，以提供「跨國、跨業」服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台為重點項目，將持續導引資金進入國內外具有國際發展潛力之生醫公司，扮演更關鍵的角色。

中華開發生醫團隊表示，2015年時美國總統Obama在國情咨文演講曾提出「精準醫學計畫（Precision Medicine Initiative）」，即指藉由檢測病患的基因後，精準對症下藥。2014年剛創業成立的行動基因在台灣開始紮根成長，就是在這股產業大潮流的極佳投資機會中，經過多年努力，以國際最高標準的技術、品質及服務，發展成爲亞洲其中一家最佳的癌症基因驗測公司，業務遍及台灣、香港、日本、東南亞及英國。

看好精準醫療的未來性，中華開發生醫基金於2016年投資行動基因，係因該公司有別於其他業者僅提供單純基因定序服務，而是以基因定序與資料分析為核心，提供癌症精準 (個人化) 醫療檢測服務，透過檢測解讀病患基因資訊，協助進行癌症預防、診斷、治療及監控，因此成為市場上重要的癌症精準醫療資訊服務提供商。本次與Cerba Research合資成立服務亞洲區客戶的分子實驗室，更是一項重要進展，進一步邁向全球化及國際化。

中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫基金董事長何俊輝表示，中華開發旗下目前有一檔人民幣生醫基金及兩檔新台幣生醫基金，長期以來支持生醫產業相關投資，整體管理規模已近新台幣佰億元；所投資的生醫公司已將近30家，其中一半擔任董監事，投資涵蓋範圍包括CDMO（委託開發與生產）、新藥開發、先進的基因檢測、基因療法、次世代細胞治療，未來將更進一步鎖定健康精準治療。

何俊輝強調，生醫基金的投資策略著重於具高技術門檻、產業發展趨勢性，希望扶持台灣生技產業；而積極建構生醫產業投資鏈，重點則是串接台灣生醫產業、推向國際市場。

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