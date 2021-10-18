北市就服處徵才提供536個工作機會 最高薪達85K

雙十國慶後，國內消費人潮紛紛出遊，而國際間，隨著疫苗接種率上升，邊境解封指日可待，瞄準疫後國內外無限商機，各廠商莫不祭出優渥薪資吸引優良人才加入，提升其競爭力。台北市就業服務處各就服站10/18-10/22邀集11家知名企業於各就服站舉辦現場徵才的活動，提供536個工作機會。歡迎準備求職之社會新鮮人、二度就業或受疫情影響有轉職需求民眾，可至臺北市各就業服務站踴躍報名參加。

勞動局長陳信瑜表示，位於新竹市電腦軟硬體設備、系統整合上市公司敦陽科技股份公司於內湖成立台北辦事處，釋出15個工作機會，技術經理/資深經理、技術主任(副理)、專案經理，系統分析師、系統設計師、系統工程師、資安工程師及業務專員等科技人才相關職缺，高薪達85K。

山林水環境工程(股)公司本週釋出位於迪化污水處理廠的工作機會，現場輪班操作人員14名及操作維護組組員4名，學歷不拘，薪介於30K-38K；有線電視系統業者中嘉集團延續上週徵才需求，人力企客業務主管、行銷企劃、稽核專員/資深專員起薪就是40K，高薪更有80K。

餐飲業依然是徵才活動大宗，本週釋出285個工作機會，占53%，知名餐飲鼎泰豐為疫情後振興暖身準備，釋出100個工作機會，薪資水平依舊令人亮眼；安心食品(摩斯漢堡) 因應全台展店需求，積極參加政府實體徵才，釋出營運儲備幹部，薪33K-35K；貳樓餐飲儲備幹部，薪33K-38K；王座國際餐飲副店長，薪33K-38K。

陳信瑜說，就業市場陸續回溫，各行業人力需求提升，本週參與徵才廠商還有王座國際餐飲-杏子豬排、三商家購-美廉社、微笑單車、貳樓餐飲、全家便利商店、社團法人中華國際基督教十字架協會附設臺北市私立真平安居家長照機構，歡迎有求職需求朋友踴躍前往投遞履歷參加面試。

陳信瑜強調，參加現場徵才活動，可掌握與廠商直接面對面溝通的機會，讓廠商更了解自己人格的特質外，也可透過現場徵才的機會，更深入了解職缺之工作性質與薪資、福利及待遇，成功找到理想的工作。

為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，政府9月30日公告延長「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間至2022年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

就服處指出，此次徵才活動地點為10月19日在內湖及北投就服站舉辦，20日在信義就服站舉辦，21日在艋舺、信義、西門、南港東明青銀就服站舉辦，22日在北投、信義及景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

就業媒合服務完全免費!陳信瑜提醒，為維持國內疫情之穩定控制，參加徵才的民眾，當天需配合實聯制、量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。