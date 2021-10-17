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國際認為我邊境管制太嚴格 陳時中：台灣疫苗接種仍低

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

指揮中心今（17）日召開記者會，針對歐盟、法國、新加坡認為台灣邊境管制太嚴格，指揮官陳時中回應表示，台灣目前針對商務、外交、人道、正式國際活動、體育賽事等狀況入境，秉持開放態度循泡泡模式進來，其他民間人士若要入境，必須等台灣的疫苗接種率達到與國外一致的水準，才會進一步開放。

國內疫情今日為本土零確診、境外移入三例。指揮中心也宣布自10月19日至11月1日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定，室外從事運動，或於室內外拍攝個人/團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。

日前疾病管制局前局長張鴻仁公開指出，台灣應該逐步開放邊境管制，做法上要仰賴檢驗，而不是看疫苗的接種率。新加坡和以色列的疫苗接種率已超過八成，雖然對重症有一定的防護，但無法阻擋病毒的散布，所以台灣若要開放國門，並不能依靠疫苗接種率有多高來做評估。

陳時中回應，固然疫苗已經不是防疫的唯一指標，但是疫苗接種仍然希望達到一定的比例，才能進一步評估開放。

另外有媒體詢問，歐盟、法國及新加坡等國都認為台灣邊境管制太嚴格，建議台灣參考新加坡推出「疫苗接種者旅遊通道」，讓國外已經已完成疫苗接種的民眾，以PCR檢驗取代隔離開放入境。

陳時中說明，邊境開放並不是看台灣的疫情少，台灣疫情愈少也代表抵抗力愈弱，且要看以前有感染過的或是隱形感染的族群，再加上台灣現在疫苗打的比人家少，台灣目前抵抗力是弱的。

他表示，台灣目前針對商務、外交、人道、正式國際活動、體育賽事等狀況入境，秉持開放態度允許循泡泡模式進來。但是其他民間人士若要入境，必須等到台灣的疫苗接種率達到與國外一致的水準，才會進一步開放，其他國家開始做疫苗護照，也是疫苗施打到一定水平才開始做這樣的思考。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗護照 陳時中

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