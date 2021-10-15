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沙崙產業園區三筆土地標脫 溢價不到1%

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

桃園市政府今（15）日首次辦理沙崙產業園區土地開標，本次共釋出6筆丁種建地標的，合計總面積約38,579坪，總底價約為65.6億元，結果共吸引3封投標，最終也順利脫標3筆標的，標脫總金額達25.48億元，標脫率五成，整體溢價率僅0.74 %，不到1%，買家出價可說是相當精準、買得實惠。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，這次標售只有三封標封，而這三筆投標的工業地，都是本次標售中相對小的坵塊，面積在4874~5,003坪，整體溢價率不到1%。

有趣的是，第2標號坵塊C，面積5,003坪，每坪僅多加95元，總溢價才多約41.4萬元，溢價率僅0.05%，由在地的義暘技術服務股份有限公司，以總價8.5億元順利拿下。

另外由東煒建設股份有限公司，以總價8.51億元拿下的第3標號坵塊D，溢價率同樣只有0.05%；至於此次溢價最多的是第6標號坵塊G，由榮江股份有限公司溢價2.16%，以近8.47億元得標。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，沙崙產業園區總面積約在28.44公頃，主要是鎖定倉儲與物業產業，開發後完成後，可提供1,000個工作機會，年產值預計達10億元。

徐國強指出，未來沙崙產業園區可與桃園航空城、桃園農業物流園區相得益彰，區內也加強綠能及智慧化管理。由於近年物流倉儲業發展看俏，三家業者應是看好產業需求旺盛，故先行卡位，以接近市價行情插旗沙崙產業園區，取得價格算是相當實惠。

江怡慧補充說明，近年桃園工業地產發燒，不論是都計內的工業地，還是外圍的非都地區，都是買方搶進的重點標的。2018年中美貿易戰開始後，許多台商為分散產業風險，大舉返台設廠，加上疫情爆發，更加速企業遷廠回台的決心與動作，紛紛建立生產基地，導引金流、人流、技術流回歸，帶動國內產經發展的同時，也創造了不動產需求，並為桃園創造出豐厚的產業投資與就業機會。

江怡慧分析，大園工業區內工業地每坪約在18~20萬元，周邊丁建土地行情單價也在15~17萬元，近市區的中壢工業區，工業地每坪更動輒超過3字頭水準，在工業地價居高不下、產業需求殷切的情況下，以每坪17萬元起標的沙崙產業園區，單筆土地面積大且方正，可說是十分稀有，加上沙崙產業園區集6大交通地理優勢集中於一身，包括台61線、台15線、台4線、國道2號以及桃園國際機場、台北港等，在倉儲物流業在此設廠可說是如虎添翼，因而吸引三組人馬投標搶占先機。

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