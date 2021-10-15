再添貨運生力軍 長榮航空第六架777F貨機抵台

受到新冠肺炎影響，全球航空客運市場大幅萎縮，但是航空貨運卻爆倉，航空貨攬業更是抱怨純貨機常常一櫃難求，根據國際航空運輸協會預估，今年全球貨運運量將超越2019年疫情前的水準，明年的貨量預估還會增長4.9%，為了因應「客運消貨運長」的趨勢，長榮航空於去年與波音公司達成三架787新機變更為777F貨機的協議，傍晚這架編號B-16787的777F貨機從美國返抵國門，這也是長榮航空的第六架777F貨機，新機經過整備將立刻投入貨運行列，未來計畫飛航亞洲及北美的貨運航線，可望緩解目前吃緊的航空貨運需求，也有助於長榮航空未來的營收表現。

長榮航空總經理孫嘉明表示，為因應未來的客、貨運市場變化，長榮航空去年即與波音公司達成協議，除遞延部份尚未交付的787-10新機交期，並變更其中七架的機型為三架777F貨機及四架787-9客機。除了今天抵達的第六架外，第七、八架777F貨機也預計在11、12月交機，未來777F貨機機隊將達八架，

孫嘉明說，隨著全球COVID-19疫苗覆蓋率增加，各國正在重啟經濟活動，新引進的三架貨機陸續交機後，加上第四季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，將推升航空貨運市場需求。展望明年在電商需求持續強勁，海運塞港及全球供應鏈吃緊的情況下，貨運運價預估仍將維持在高檔。另因應市場供需，長榮航空亦將機動增飛客機載貨航班及調整貨機航線，以優化航網，持續提升營運效益。

777F貨機是全球最大的雙引擎全貨機，具有優異的節能環保性能，載貨能力達102公噸，滿載航程約為5,000海浬，配置與長榮航空現有的三十四架777-300ER客機所配置的發動機相同，除可降低維修成本之外，也讓公司機隊的發動機維修管理更有效率；在航員調度方面，777-300ER客機的飛航組員只要完成差異課程訓練，即可駕駛777F貨機，也能增加飛行員人力調度的彈性。