台康生技完成私募 現金增資股款募集到位

台康生技（6589）今（15）日宣布，私募普通股現金增資50.32億元今日完成並收足全數股款。本次私募投資人包括：鴻準精密工業（2354）投資25億1,625萬元（2,750萬股)、永齡資本控股投資24億2,475萬元（2,650萬股）、以及鋐維公司投資9,150萬元（1,00萬股)。

本次私募增資是依據5月4日董事會、8月3日股東常會及10月1日董事會決議通過，擇定對公司長遠發展有實質助益，且能提升公司營運效能。

台康生技表示，今年初完成乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據成功達標，符合美國及歐盟生物相等性標準，生產廠也已取得日本厚生勞動省PMDA查廠通過，美國FDA與歐盟EMA也將於明年進行查廠，且委託開發製造生產CDMO（委託開發及生產）業務今年更擴大成長。

台康生技指出，成立至今持續雙引擎的商業模式，如今兩個引擎都已啟動，並帶動這一、兩年營收的快速成長。此時的資金挹注更加速台康生技啟動全球策略布局，並擴大在生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務CDMO雙軌事業版圖，在既有基礎下擴大多樣化產品與產線，連結並整合生物藥開發與生產之上、中、下游，並延伸至細胞及基因治療領域的基因送遞系統的開發及生產。

除台灣既有佈局外，也將積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造台康生技成為全球生物藥的重要開發與生物藥品製造中心。