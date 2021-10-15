東洋遭檢調搜索 公司：落實公司治理

東洋（4105）今（15）日表示，公司去年引進BNT疫苗是為了協助政府預防疫情，並非為增加公司獲利。針對媒體報導檢調於今日因台灣東洋公司引進BNT疫苗一事，到公司搜索。台灣東洋公司對此聲明如下：

台灣東洋公司去年引進BNT疫苗是為了協助政府預防疫情，並非為了增加公司獲利，雖然事後因故未能引進疫苗，但在引進過程中，因涉及代理商、供應商以及與主管機關溝通等，會議人數眾多，本公司也向員工宣示，不得有利用此消息買賣股票的內線交易行為。

去年10月12日，台灣東洋公司股票出現異常交易及股價有大幅波動後，本公司隨即對公司內部經理人進行清查，並未查獲有提前利用此消息買賣股票的情形，今日檢調對公司共計12位員工進行搜查，令公司感到意外與震驚。

台灣東洋公司強調，將全力配合檢調的調查，期待檢調早日查清事實，若萬一真有員工涉及內線交易，不論層級多高一律嚴懲不貸。