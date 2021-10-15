六福旅遊集團照顧孩童 2022年月月都有公益日

莊福文教基金會與六福旅遊集團長期推動的《愛心圓夢∞希望共學》2021年再升級，往年固定於歲末舉辦的單日活動，自2022年起將調整至春暖花開的4 月天舉行，考量學校或社團可能無法於指定日期參與，未來單日公益日也將調整為常態型舉辦活動，每月開放團體申請公益入園體驗，提供孩子更多實現夢想的機會，更適合孩子與家庭一同暢遊六福村。

莊福文教基金會表示，迄今已幫助逾7萬名孩子實現夢想的圓夢公益日，源自六福深耕台灣半世紀，希望能透過企業力量關懷社會角落，遂於每年歲末年終之際選定一日公益日，開放特定對象免費入園，讓這些平時沒有機會到遊樂園或動物園遊玩的孩子可以暢遊六福村。然而，來自弱勢家庭或偏鄉角落的孩子們，要出一趟遠門可不容易，儘管企業提供入園機會，但一趟行程所需的交通、餐費，甚至必要的住宿費用卻仍是孩子們不小的負擔，往往成為遊園夢的最大阻礙。

《愛心圓夢∞希望共學》行動便是在此基礎下，向全民募集愛心捐款，平均捐款500元就可以幫助1位孩子到園所需的交通、餐費以及必要的住宿費用，由六福村贊助孩子免費入園，基金會並與園方精心規劃環境教育體驗課程，提升孩子多元的教育機會，期盼讓每位孩子都能擁有快樂的童年，期待善心民眾及企業能踴躍響應捐款，盡一份心力幫助更多孩子圓夢。

莊福文教基金會擁有豐厚的動物生態資源，致力於動物保育、環境教育和社會扶助，持續用愛的力量關懷社會角落，與六福旅遊集團攜手推動《愛心圓夢∞希望共學》行動，更動員旗下品牌投入資源，加碼回饋捐款者六福村門票、關西六福莊生態度假旅館住宿券及多樣化的豐富禮品，讓捐款者在發揮愛心的同時也能體驗歡樂與溫暖。