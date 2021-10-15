企業如何因應歐盟CBAM？ 台達電、中鋼這麼做

今年7月，歐盟正式公布「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM），未來將針對未遵守歐盟碳排放規定的進口產品徵稅，引起各國關注。中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪今（15）日表示，由於我國依賴出口甚重，需即時做出因應，包括企業短期內應具備揭示產品碳含量，以及申報程序的能力，政府也應有效建立碳定價制度，以進一步幫助企業未來出口的成本負擔。

溫麗琪指出，歐盟「碳邊境調整機制」的環境政策已從排放管制手段，來到經濟誘因手段，從各國陸續建置控制總量的排放交易市場，進一步提出碳邊境調整機制來促使國際市場的公平負擔，也正促使各國政府和企業開始著手明確計算市場轉型需求的預算，投入永續經濟活動。溫麗琪強調，台灣不能置身事外，應正視所謂的「綠色競爭力」。

近來各國紛紛提出綠色新政，也準備祭出新的綠色經濟手段，面對來自國際供應鏈的減碳壓力，中經院今（15）日舉辦「企業如何因應國際綠色新政趨勢」論壇，標竿企業中鋼（2002）、台達電（2308）並受邀分享其作法，並提出對政府的建言。

中鋼總經理王錫欽指出，目前評估歐盟的碳邊境調整機制對中鋼的影響不大，因為中鋼直接銷售到歐盟的產品僅約3%，且CBAM在進口產品所需繳交排放憑證的計算上，沿用了碳排放交易的免費配額扣減機制，並非排多少即需繳多少，再加上中鋼也已大量採用BTA先進節能減碳技術，使產品碳排量低於歐洲鋼廠平均值。

此外，王錫欽還提到，中鋼更規劃今年底完成產品與製程碳排放量管理系統，能經夠精準計算每個製程、產品、訂單的碳排量，以作為申報產品碳足跡的依據，並盤查出碳排量偏高的製程與產品。

王錫欽建議政府應即早開始輔導廠商建立產品碳排放量的盤查能力，以通過查驗機構的驗證，並進一步簽訂多邊認證協定，使國內驗證機構機制能與國際接軌，特別是可與CBAM接軌的憑證交易及抵換機制。

台達電子經理許惠卿則是建議政府，可將出口產品碳費留在台灣，作為氣候變遷調適基金。而台達電作為國內首家執行碳定價的企業，對於中小企業的建議又是如何？許惠卿指出，關於碳定價可以參考企業所在地，搭配當地國家法規來訂定，並由公司提出一筆減碳費用，以達到節能的核心精神。

此外，許惠卿也分享，台達電遍佈全球40多個國家，共100多個營運據點，都將於2030年前使用100%再生電力。至於台達電的節能減碳則有三大策略，分別是：自主節能減碳、廠區自建太陽能發電系統，以及直購綠電與購買憑證，且台達電還是台灣首家承諾2030年達到RE100目標與碳中和的科技業者。