正隆投資15億元 擴充大園造紙廠白漿線設備

正隆（1904）今（15）日發布重訊表示，董事會已決議通過預計投資15.56億元，於大園造紙廠增設白漿線設備，資金來源為自有資金及銀行借款，主要目的是生產回收漿，以滿足原料需求。

正隆表示，原投資金額為8.73億元，現因水處理流程設備增設、廠房設計變更及近期原物料及人工費用上漲幅度大，調增為15.56億元。預計投資金額較原先預估金額增幅近八成。

此外，正隆也召開重大訊息記者會，說明公司大園造紙廠C廠區白漿線廠房新建工程委託山發營造承作事宜。正隆表示，因應大園廠1號紙機抄造白面紙及提供環保衛生紙所需原料，擬增設白漿線處理等相關設備，生產回收漿，以滿足原料需求。

正隆表示，此計畫中的廠房新建工程，依規經承攬廠商比議價，並提報董事會決議通過，擬與山發營造簽訂委建合約。合約金額5.6億元，工程自今年10月20日至明年8月31日，並將依工程進度付款。

正隆先前表示，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線將於明年下半年投產，生產高價值白面紙利基商品，挹注營收。目前正隆也已投入北越北江紙器廠規劃，積極布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，掌握東南亞商機。