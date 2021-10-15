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台中「青年攜手在地產業」 手把手傳授青創經驗

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
協助青年創業獲得產業資源，台中市政府舉辦「青年攜手在地產業」媒合活動。圖／記者宋健生攝影
協助青年創業獲得產業資源，台中市政府舉辦「青年攜手在地產業」媒合活動。圖／記者宋健生攝影

協助青年創業獲得產業資源，台中市政府今（15）日在台中跨境體驗示範基地舉辦「青年攜手在地產業」媒合活動，標榜鏈結台中在地產業公協會，手把手經驗傳承，協助青創快速穩健發展。

台中市經發局副局長李逸安表示，創業不能盲目向前，切中產業需求才是關鍵，此次徵選的團隊在AI辨識、智慧工廠及傳產轉型等都有傑出的表現，因此特別邀請相關領域的產業公協會前來對接，以產業鏈結產業。

經發局表示，今日特別邀請創璿科技董事長黃獻毅以「源潤豐鑄造」第二代視角，分享在青創路上受市府輔導的過程；也邀請數位時代創新長黃亮崢，以媒體及產業角度，和市府共同端出豐富的輔導資源，與現場青創團隊對談。

接續前場中區最大創投媒合的熱潮，此次青創團隊持續受到產業青睞，例如慧穩科技為智慧工廠AI影像辨識解決方案的提供者，全面導入AI服務解決客戶痛點；以及優思瑪特科技首創公車「零接觸下車鈴」，與台中客運業者合作，整合創新防疫措施，未來可廣泛應用在各場域。

活動現場熱情給予青年指導，都是在地最具規模公協會，例如台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞、台中市潭雅神工業廠商協進會秘書長陳政鴻、台中市電腦公會總幹事張混智、台灣智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞。

以及台灣工研新創協會分會長梁瑞芳、台中市數位知識經濟協會理事長花建忠、台中跨境體驗示範基地執行長魏清圳及總監林謙等人，以產業串接及投資共創的角度協助青創新秀團隊，深化產業鏈結。

經發局補充，落實市長盧秀燕青秀台中政策，已設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，希望給予青年創業最直接的資源管道，歡迎至青創夢想家網站（www.taichung-sbir.org.tw）查詢。

青創 創業

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