遠東銀行前進新加坡 海外四據點串聯擴大法金跨境平台

遠東銀行（2845）新加坡辦事處今天（15日）開業，為遠東銀第四個海外據點。遠東銀行總經理周添財指出，跨境聯貸主辦業務雖受新冠疫情衝擊，但遠銀法金銜接東協市場及全球供應鏈移轉商機的策略主軸不變，因此遠銀前進新加坡此一國際金融中心設點，為後疫情、解封後經濟發展商機布局。

遠東銀行目前海外據點香港分行、越南胡志明市辦事處、新加坡辦事處，以及轉投資上海遠融租賃，在兩岸與東協市場相互串聯，結合專業菁英團隊，架構更堅實的跨境金融平台。除了推進跨境融資與國際聯貸業務，也同時掌握回流台商客群，提供結構型加值融資金融方案，擴大利基商品的收益貢獻。

遠東銀行表示，遠銀新加坡辦事處設於新置地大廈，位處市中心萊佛士坊（Raffles Place），屬中心商業區及金融區，許多國際知名金融機構均在此插旗。