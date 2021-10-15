繁華地標淪廢墟 內政部：全面清查、停業場所納管

20年前，台灣的紡織業被喻為夕陽產業，老闆感到前途茫茫，工廠也一家一家搬遷至海外，多數股民也不再青睞了。曾幾何時，這個外界瞧不起的傳統製造業，竟是被埋在沙裡的金子，即將成為台灣的第八個兆元產業。

2021-10-15 11:38