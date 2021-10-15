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繁華地標淪廢墟 內政部：全面清查、停業場所納管

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
「城中城」曾是高雄鹽埕區繁華地標。 記者劉學聖／攝影
「城中城」曾是高雄鹽埕區繁華地標。 記者劉學聖／攝影

曾是繁華地標的高雄「城中城」，因乏人管理，幾成廢墟，一場大火更造成46人死亡慘劇。內政部今(15)日表示，為強化老舊複合式建物安全，將修法強制要求公寓大廈成立管理組織，並將停業場所公安納管。

另外，內政部表示，已立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

內政部表示，公寓大廈管理條例部分，將研議修法強制規定老舊複合用途式大樓應成立管理組織，營建署並將與地方政府討論實務改進及執行作法。

至於公安申報制度對於停業、歇業或閒置荒廢場所部分，內政部將會同地方政府進行討論並進行通案函釋，以利全國遵循。

內政部強調，為強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，已提出消防法第13 條修正案。此外為了完善消防設備師(士)管理，有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作，業已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。

內政部 高雄城中城

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